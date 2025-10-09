Iron Maiden/Prestel Verlag: Bildband am 7. Oktober erschienen

50 Jahre Iron Maiden: Offizieller Bildband „Infinite Dreams”

in enger Zusammenarbeit mit Bruce Dickinson und Steve Harris

zum Bandjubiläum

Die Feierlichkeiten zum großen Bandjubiläum der britischen Heavy-Metal-Legenden IRON MAIDEN laufen auf Hochtouren. Die RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR in Stadien in Deutschland und weltweit war mit mehr als einer Million Ticketverkäufen ein unglaublicher Erfolg und mit Festivalauftritten im nächsten Jahr, unter anderem bei Rock am Ring und Rock im Park, stehen für Fans schon die nächsten Highlights an. Doch auch in diesem Jahr können sich Fans über ein ganz besonderes Juwel freuen, dem viele von ihnen seit der Ankündigung Anfang 2025 entgegenfiebern.

Der offizielle Bildband “Iron Maiden: Infinite Dreams” (Englische Originalausgabe in UK über Thames & Hudson) ist soeben erschienen – auf Deutsch im Münchner Prestel Verlag.

Der außergewöhnliche Bildband ist in enger Zusammenarbeit mit Iron Maiden entstanden und bietet nie zuvor veröffentlichte Einblicke in die beeindruckende Entwicklung und Karriere der renommiertesten Heavy-Metal-Band der Welt, die seit ihrer Gründung 1975 17 Studioalben, 13 Live-Alben, vier EPs und sieben Compilations veröffentlicht hat und längst zu den einflussreichsten und umsatzstärksten Bands überhaupt zählt.

Mit “Infinite Dreams” können sich Fans auf ein spektakuläres und wunderschön gestaltetes Buch freuen und sich ein Stück Bandgeschichte nach Hause holen, das noch nie zuvor gesehene Stücke und Fotografien enthält, die über mehrere Jahre mit enormer Liebe zum Detail zusammengestellt wurden. Der Bildband wartet neben exklusiven Textbeiträgen ehemaliger und aktueller Bandmitglieder und des Managements auch mit bislang unveröffentlichten Fotos aus den Archiven von Iron Maiden auf.

Er dokumentiert erstmals die gesamte Geschichte der Band von Beginn der 80er-Jahre, als sie als Pioniere des New Wave of British Heavy Metal (NWOBH) gefeiert wurden und mit ihrer kompromisslosen Vision, furchtlosen Kreativität und ihrem brennenden Ehrgeiz ein weltweites, generationenübergreifendes Phänomen erschufen, bis heute, wenn die Briten im Rahmen ihrer RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR 50-jähriges Bestehen feiern

Auf 352 Seiten und in über 600 Abbildungen werden ikonische Albumcover, Singles, Poster sowie jede Menge Songtexte, Arbeitsjournale, Gitarren, Schlagzeug-Sets, Bühnenrequisiten und vieles mehr präsentiert. Weiterhin enthält der Bildband bahnbrechende Fotografien von Ross Halfin und John McMurtrie sowie aufschlussreiche Geschichten und faszinierende Einblicke, wie sie in dieser Form bisher noch nie veröffentlicht wurden und jedes Fan-Herz höherschlagen lassen werden.

Mit einem Vorwort von Bandgründer Steve Harris und einem Nachwort von Sänger Bruce Dickinson ist “Iron Maiden: Infinite Dreams” ein weiteres Highlight im Jubiläumsjahr von Iron Maiden, das 50 Jahre Kreativität, Hingabe, Persönlichkeit und Erfolg der Band feiert – ein Schatz, der in der Sammlung keines Fans fehlen darf!

Bruce Dickinson, Steve Harris, Iron Maiden

Iron Maiden. Infinite Dreams. 50 Jahre Iron Maiden. Der offizielle Bildband.

352 Seiten, 600 Farbabbildungen

Gebunden, 24,3 x 32,0 cm

€59,00 (D) / €60,70 (A) / CHF 77,00

ISBN 978-3-7913-9174-8

Erscheinungstermin: 07. Oktober 2025