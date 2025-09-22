Motörhead: „Killed BY Deaf – A Punk Tribute To Motörhead“ angekündigt!

MOTÖRHEAD KÜNDIGEN STOLZ „KILLED BY DEAF –

A PUNK TRIBUTE TO MOTÖRHEAD“ AN

VERÖFFENTLICHUNG AM 31. OKTOBER

VIERZEHN DER BESTEN PUNK-BANDS DER WELT

COVERN IHRE LIEBLINGSSONGS VON MOTÖRHEAD,

DARUNTER RANCID, PENNYWISE, THE BRONX, GBH, FEAR

PLUS: EINE BISHER UNVERÖFFENTLICHTE KOLLABORATION VON

MOTӦRHEAD & THE DAMNED ZU DEREN KLASSIKER „NEAT, NEAT, NEAT“



UND DAS ALBUM HIER VORBESTELLEN –

https://motorhead.lnk.to/killedbydeaf

Heavy Metal und Punkrock! Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass diese beiden lauten Tribes mittlerweile viel gemeinsam haben – oft verschmelzen sie miteinander, sind kaum noch voneinander zu unterscheiden und bringen ihre eigenen Bastard-Nachkommen hervor. Aber das war nicht immer so. Es gab tatsächlich eine Zeit, in der eher mit den Fäusten geprügelt als gegrüßt wurde und Bier eher geworfen als geteilt wurde – außer wenn es um Motörhead ging. Das war die einzige Band, auf die wir uns alle einigen konnten. Die einzige Band, die wirklich uns gehörte!

Aber während Motörheads Auswirkung auf den Metal schon lange anerkannt ist, sollte ihr Einfluss auf den Punk, insbesondere auf die zweite Welle nach den Sex Pistols, nicht unterschätzt werden. Ursache und Wirkung: So einfach ist das. Und so verhält es sich auch mit Hunderten, Tausenden anderen Bands, die alle durch Motörhead schneller, dreckiger, lauter und besser geworden sind. Nirgendwo ist das so deutlich wie im Punkrock. Und das liegt daran, dass Motörhead im Grunde genommen eine Punkrock-Band waren.

Lemmy sagte einmal: “Die Punks liebten uns. Der einzige Grund, warum wir nicht zu ihnen gehörten, war, dass wir lange Haare hatten, also mussten wir natürlich Heavy Metal sein. So war die Denkweise. Aber viele Kids hörten uns ohne ein Bild zu sehen und dachten daher, wir seien eine Punkband.”

Auf den vierzehn Tracks dieses Albums mit dem cleveren Titel “Killed By Deaf” hört man eine liebevolle Hommage an Motörhead von einigen der größten und angesehensten Punkrock-Bands. Größen wie Rancid, Pennywise, Lagwagon, GBH, The Bronx und FEAR steuern allesamt raue Versionen ihrer Lieblingssongs von Motörhead bei… und auch aufstrebende Newcomer wie Slaughterhouse sind dabei, denn seien wir ehrlich: Motörhead haben immer die Underdogs geliebt und unterstützt.

Lemmy und Motörhead werden nicht umsonst mit einem eigenen Bereich im Punk Rock Museum in Las Vegas geehrt. Lange bevor sie “God Save The Queen” von den Sex Pistols auf “We Are Motörhead” coverten und lange bevor sie “R.A.M.O.N.E.S” für das Album “1916” als Hommage an New Yorks Elite schrieben, teilten Motörhead die Bühne mit Bands wie The Damned, wie sie es im Laufe der Jahre noch viele Male tun sollten. Verdammt, Lemmy schloss sich sogar The Damned an (als sie noch The Doomed hießen), wenn auch nur für kurze Zeit, spielte einige mittlerweile berüchtigte Konzerte und übernahm den Bass auf einigen Studiotracks. Da passt es nur zu gut, dass der einzige Nicht-Motörhead-Song auf diesem Album aus der Zeit stammt, als er sich 2002 erneut mit ihnen zusammentat, um eine bisher unveröffentlichte und mitreißende Version des Klassikers “Neat Neat Neat” von The Damned aufzunehmen.

‘Killed By Deaf – A Punk Tribute To Motörhead’ erscheint am 31. Oktober 2025 als LP, CD und in digitaler Form. Die vollständige Trackliste findet sich unten. Aktuelle Neuigkeiten und Updates gibt es auf www.iMotorhead.com!

Trackliste

1. Pennywise – Ace Of Spades

2. Rancid – Sex & Death

3. The Bronx – Over The Top

4. Lagwagon – Rock ‘N’ Roll

5. FEAR – The Chase Is Better Than The Catch

6. GBH – Bomber

7. Murphy’s Law – Stay Clean

8. Slaughterhouse – Love Me Like A Reptile

9. The Casualties – The Hammer

10. Anti-Nowhere League – Born To Raise Hell

11. Love Canal – Voices In The Sky

12. Soldiers Of Destruction – Overkill

13. Wisdom In Chains – Iron Fist

14. Motӧrhead & The Damned – Neat, Neat, Neat