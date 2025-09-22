50 Jahre Iron Maiden: Offizieller Bildband „Infinite Dreams“

zum großen Bandjubiläum

erscheint am 7. Oktober im Prestel Verlag

Einer legendären Band kann nicht oft genug ein würdiges Denkmal gesetzt werden. Im Fall von IRON MAIDEN sind es 2025, inmitten der unglaublich erfolgreich laufenden RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR, gleich mehrere – und eines davon verspricht bereits weit vor der Veröffentlichung ein absoluter Fan-Schatz zu werden: Der offizielle Bildband “Iron Maiden: Infinite Dreams” (Anfang des Jahres von Thames & Hudson angekündigt), erscheint am 07. Oktober 2025 auf Deutsch im Münchner Prestel Verlag.

Der außergewöhnliche Bildband ist in enger Zusammenarbeit mit Iron Maiden entstanden und bietet nie zuvor veröffentlichte Einblicke in die beeindruckende Entwicklung und Karriere der renommiertesten Heavy-Metal-Band der Welt, die seit ihrer Gründung 1975 17 Studioalben, 13 Live-Alben, vier EPs und sieben Compilations veröffentlicht hat und längst zu den einflussreichsten und umsatzstärksten Bands überhaupt zählt.

Mit “Infinite Dreams” können sich Fans auf ein spektakuläres, wunderschön gestaltetes Buch freuen und sich ein Stück Bandgeschichte nach Hause holen, das noch nie zuvor gesehene Stücke und Fotografien enthält, die über mehrere Jahre mit enormer Liebe zum Detail zusammengestellt wurden. Der Bildband wartet neben exklusiven Textbeiträgen ehemaliger sowie aktueller Bandmitglieder und des Managements auch mit bislang unveröffentlichten Fotos aus den Archiven von Iron Maiden auf. Er dokumentiert erstmals die gesamte Geschichte der Band von Beginn der 80er Jahre, als sie als Pioniere der New Wave of British Heavy Metal gefeiert wurden und mit ihrer kompromisslosen Vision, furchtlosen Kreativität sowie ihrem brennenden Ehrgeiz ein weltweites, generationenübergreifendes Phänomen erschufen, bis heute, wenn die Briten im Rahmen ihrer RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR 50-jähriges Bestehen feiern.



Auf 352 Seiten und in über 600 Abbildungen werden ikonische Albumcover, Singles, Poster sowie jede Menge Songtexte, Arbeitsjournale, Gitarren, Schlagzeug-Sets, Bühnenrequisiten und vieles mehr präsentiert. Weiterhin enthält der Bildband bahnbrechende Fotografien von Ross Halfin und John McMurtrie sowie aufschlussreiche Geschichten und faszinierende Einblicke, wie sie in dieser Form bisher noch nie veröffentlicht wurden und jedes Fan-Herz höherschlagen lassen werden.

Mit einem Vorwort von Bandgründer Steve Harris und einem Nachwort von Sänger Bruce Dickinson ist “Iron Maiden: Infinite Dreams” ein weiteres Highlight im Jubiläumsjahr von Iron Maiden, das 50 Jahre Kreativität, Hingabe, Persönlichkeit und Erfolg der Band feiert – ein Schatz, der in der Sammlung keines Fans fehlen darf!



Bruce Dickinson, Steve Harris, Iron Maiden

Iron Maiden. Infinite Dreams. 50 Jahre Iron Maiden. Der offizielle Bildband.

352 Seiten, 600 Farbabbildungen

Gebunden, 24,3 x 32,0 cm

€59,00 (D) / €60,70 (A) / CHF 77,00

ISBN 978-3-7913-9174-8

Erscheinungstermin: 07. Oktober 2025