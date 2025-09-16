UNANTASTBAR: FÜR IMMER WIR Tour 2025/26 mit letzten Shows vor Bandpause Live-Video zu „Dein Leben, deine Wahl“ heizt Fans zur Vorfreude ein

Es ist der große Trost für alle, bei denen sich zum Ende des Festivalsommers die nur allzu bekannte Post Festival Depression bemerkbar macht: Der Konzerteherbst bzw. -winter steht vor der Tür und wir verlegen die Feierlichkeiten einfach nach drinnen!

Darauf freuen sich auch die Südtiroler Rocker von UNANTASTBAR, die auf großartige Auftritte u.a. beim Sommer am Kiez in Augsburg, auf der Bergfestung Königstein bei Dresden, beim Rock dein Leben oder Goitzsche Festival sowie auf mehrere ausverkaufte Release-Shows zu ihrem zehnten Studioalbum “FÜR IMMER WIR” (Platz 2 der Offiziellen Deutschen Albumcharts) zurückblicken. Wie immer ein besonderes Highlight war das bandeigene WIR LEBEN LAUT Festival mit über 3.000 Besuchern in Loburg.

Ab Mitte September wird das neue Album dann beim Gruppen-Singen, -Schwitzen und -Tanzen auf die Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gebracht. Los geht es mit dem ersten UNANTASTBAR-Konzert in der Schweiz seit 2021 und dem Halt Anfang Oktober in München. Jahresabschluss für 2025 wird traditionell Ende November in Innsbruck gefeiert, bevor es im März 2026 weitergeht und auch schon wieder die ersten Festivals ins Haus stehen. Das bandeigene Festival-Heimspiel GEGEN DIE STILLE (28. bis 29. August 2026) in Sterzing war innerhalb von nur 44 Stunden ausverkauft – obwohl bisher nur UNANTASTBAR als Headliner feststehen. Die Band hat allerdings beim Line-Up bereits einige Überraschungen für dieses ganz besondere Event versprochen. Wie bereits angekündigt, wird dies erst mal die letzte Gelegenheit sein, die Fünf live zu erleben, da die Band sich danach auf unbestimmte Zeit in eine Pause verabschieden wird.

Doch vorher wird eben noch einmal mit der ganzen Fan-Familie gerockt, geschwitzt, gepogt und aus vollen Kehlen und Herzen gemeinsam gesungen – ein paar Stunden Realitätsflucht, Glücksgefühle, alles rauslassen und einfach nur gemeinsam sein. Die Band kann es kaum erwarten: “Wir zählen die Stunden, bis es endlich wieder weitergeht!”

Wer da noch überlegt, dem sei das brandneue Live-Video zu “Dein Leben, deine Wahl” ans Herz und die Ohren gelegt:

Link zum Video bei YouTube:

www.youtube.com/watch?v=Z3sGtc_iHTU

Überzeugt? Alles klar – also: Nicht verpassen und schnell noch Tickets für die FÜR IMMER WIR Tour 2025/26 sichern unter: www.unantastbar-tickets.com und www.eventim.de/unantastbar.

verbleibende Dates der

FÜR IMMER WIR Tour 2025/26 + Festivals 2026

20.09.25 Moos Festival – Balsthal (Schweiz)

02.10.25 Backstage – München

03.10.25 Geiselwind – Monster Festival

04.10.25 Leipzig – Felsenkeller

16.10.25 Cottbus – Gladhouse

17.10.25 Erfurt – Club Central

18.10.25 Rostock – Moya

06.11.25 Magdeburg – Factory

07.11.25 Bremen – Aladin

08.11.25 Oberhausen – Turbinenhalle

20.11.25 Köln – Essigfabrik

21.11.25 Alsfeld – Hessenhalle

22.11.25 Innsbruck – Music Hall (Österreich)

05.03.26 Berlin – Festsaal Kreuzberg

06.03.26 Wadern – Stadthalle

07.03.26 Balingen – Volksbankmesse

12.03.26 Wien – Szene (Österreich)

13.03.26 Regensburg – Eventhall Airport

14.03.26 Bielefeld – Lokschuppen

16.04.26 Braunschweig – Westland

17.04.26 Lichtenfels – Stadthalle

18.04.26 St Vith – Triangel (Belgien)

23.05.2026 Loburg – WIR LEBEN LAUT Festival

16.07.2026 Obermehler – G.O.N.D. Festival

18.07.2026 Augsburg – Sommer am Kiez

14.08.2026 Hülben – Willkuer Heimspiel

28.+29.08.26 Sterzing – GEGEN DIE STILLE Festival (Südtirol)