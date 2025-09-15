RAGE x EMP: Autogrammstunde im EMP Store Dortmund!

Seit über 40 Jahren gehören RAGE zur Speerspitze des deutschen Metal und haben sich zwischen Speed, Power, Prog und Thrash, zwischen Mosh und Orchester so elegant und einfallsreich bewegt wie kaum eine andere Band aus der Gründerzeit des europäischen Heavy Metal.

Von der musikalischen und inhaltlichen Bandbreite ihrer Alben getragen, teilten sie ihre Liebe zur Literatur (Lovecraft!) mit uns und hatten dennoch immer einen aufrechten Blick auf die Dinge, die uns als Gesellschaft bewegen. Ein RAGE-Album gab uns immer beides, ein Sprachrohr für Kritik und Rückhalt in allen Lebenslagen durch einfach gute Unterhaltung.

Wenn RAGE ein neues Werk ankündigen, ist bei den Fans erwartungsvolle Spannung angesagt, gefolgt von einer tollen Überraschung beim Release selbst, denn eines war immer klar: Kein Album klingt wie seine Vorgänger. Die Band scheint schlichtweg außerstande, sich selbst zu kopieren.

Und nun ist es wieder so weit: “A New World Rising” erscheint in Kürze und kann bereits vorbestellt werden. Ein kleiner, aber extrem feiner Vorgeschmack ist mit “Freedom” schon erschienen und verrät, dass es diesmal melodisch-thrashig werden könnte. Auch die fette Neufassung eines RAGE-Klassikers, “Straight To Hell ‘25”, die ebenfalls auf dem Album vertreten sein wird, dürfte im Rahmen des Soundtracks für Bully Herbigs aktuellen Kinokracher “Das Kanu des Manitu” so einige Mosh-Attacken zwischen Leinwand und Popcorn ausgelöst haben.

Doch es kommt noch besser: Papa Peavy und seine beiden Mitstreiter Jean Bormann (Gitarre) und Vassilios “Lucky” Maniatopoulos (Drums) wollen wissen, wie euch die Scheibe gefällt und schauen deshalb in der Woche nach dem Release im EMP Store Dortmund vorbei, um euch zu treffen. Hier die wichtigen Details in aller Knackigkeit: