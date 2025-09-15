FROM FALL TO SPRING x EMP: Autogrammstunde im EMP Store Dortmund!

FROM FALL TO SPRING x EMP:

Autogrammstunde zum Albumrelease im EMP Store Dortmund!

Es wird nicht leise in der Dortmunder Innenstadt: Nach Cradle Of Filth, Sodom, Epica und Rage steht mit FROM FALL TO SPRING bereits die nächste Band für eines der beliebten Store Events im Ladengeschäft von EMP Exclusive Merchandise Products in den Startlöchern.

Mit einer fast schon futuristisch klingenden Mischung aus verschiedenen Genres wie Postrock, Metalcore, Nu-Metal, energiegeladenen Rap-Parts und elektronischen Elementen begeistert die deutsche Band FROM FALL TO SPRING eine schnell wachsende Fan-Base in ganz Europa. Im Zentrum der Band stehen die Zwillingsbrüder Philip und Lukas Wilhelm, die nicht nur durch ihre gemeinsame Geschichte, sondern auch durch ihre perfekte stimmliche Harmonie und eine explosive Bühnenchemie, die selbst Stromnetze lahmlegen könnte, faszinieren. Ob kraftvolle Shouts, gefühlvolle Vocals oder rasante Rap-Einlagen – die beiden Frontmänner liefern eine mitreißende Performance, die unter die Haut geht. Mit emotional aufgeladenen Texten, die Themen wie innere Konflikte, Mental Health, Liebe und Verlust verarbeiten, trifft FROM FALL TO SPRING den Nerv einer ganzen Generation. Verpackt in einem modernen Stilmix, mit eingängigen Refrains und markanten Beats, entsteht ein einzigartiges, knallhartes Soundgewand, das hängenbleibt.

Am 26.09. haben die Merch-Spezialisten von EMP ein ganz besonderes Highlight für Anhänger der Genre-Grenzgänger vorbereitet – und das pünktlich zum Release des neuen Albums “Entry Wounds” (VÖ: 26.09). Vor Ort haben Fans die Möglichkeit, das charismatische Sextett von FROM FALL TO SPRING persönlich zu treffen sowie die Album-Veröffentlichung und ihre nächste große Etappe direkt gemeinsam mit der Band einzuläuten und zu feiern.

FROM FALL TO SPRING Autogrammstunde im EMP Store Dortmund

Wo: Potgasse 4

Datum: Freitag, 26.09.

Uhrzeit: 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Das brandneue Album “Entry Wounds” kann man bereits jetzt bei EMP vorbestellen

oder direkt im EMP Store kaufen und sich gleich vor Ort signieren lassen:

https://www.emp.de/p/entry-wounds-%28liquid-vinyl%29/592309.html

https://www.emp.de/search/?q=from%20fall%20to%20spring&specialCharacters=true

FROM FALL TO SPRING LIVE 2025

22.10.2025 DE – Bochum, Zeche Bochum | Low Tickets

23.10.2025 DE – Hannover, Musikzentrum | Added Show | Sold Out

24.10.2025 DE – Hamburg, Gruenspan | Sold Out

25.10.2025 NL – Eindhoven, De Effenaar

27.10.2025 UK – London, The Dome

28.10.2025 UK – Manchester, Night & Day Cafe

30.10.2025 BE – Antwerpen, Kavka Oudaan

31.10.2025 FR – Paris, La Maroquinerie

01.11.2025 DE – Köln, Carlswerk Victoria | Sold Out

02.11.2025 DE – Leipzig, Werk 2

03.11.2025 DE – Frankfurt, Das Bett | Sold Out

05.11.2025 CH – Zürich, EXIL

06.11.2025 DE – Stuttgart, Im Wizemann | Sold Out

07.11.2025 CZ – Prag, Palac Akropolis

09.11.2025 DE – München, Backstage | Sold Out

11.11.2025 PL – Warschau, Hydrozagadka

13.11.2025 DE – Nürnberg, Löwensaal | Added Show

27.12.2025 DE – Saarbrücken, Garage | Added Show