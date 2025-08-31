GOETHES ERBEN setzen Europa-Tour fort – „Dystopie frisst Empathie“ mit Unfarben als Special Guest

Letzte Europa-Tour von Goethes Erben geht weiter – mit Unfarben als Special Guest

„Dystopie frisst Empathie“: Ein weiteres großes Kapitel von Goethes Erben

Im März 2026 startet der dritte Teil der letzten Europa-Tour von Goethes Erben, die seit 2025 unter dem Motto „Dystopie frisst Empathie“ läuft. Die Tour ist in mehrere Etappen aufgeteilt, die sich jeweils in ihrer Setlist und Inszenierung unterscheiden. So möchte die Kultband, bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Musik, Theater und intensiver Live-Performance, in den verbleibenden drei Tour-Jahren möglichst viele Werke noch einmal live präsentieren.

Also ist „Dystopie frisst Empathie“ eine episodenhafte Inszenierung der eigenen Vergangenheit, aber zugleich in der Gegenwart verwurzelt: Zwar erscheinen nach dem zehnten Studioalbum „X“ keine neuen Alben mehr, doch entstehen weiterhin neue Stücke, die ausschließlich live gespielt werden. Auf großen Bühnen verstärkt zudem Tänzerin Ida Gross die inzwischen sechsköpfige Band.

Die Shows variieren je nach Rahmen: von großen Produktionen mit Tanz, Projektionen und dramaturgischen Elementen bis zu intimeren Konzerten. Goethes Erben versprechen ihren Fans emotionale Intensität zwischen Industrial, Streicherklängen, Elektronik und Klavier, wobei das Publikum stets Teil der Inszenierung wird.

Als Special Guest ist die Berliner Formation Unfarben dabei. Victor Hildebrand und Bassist Ben Hayn präsentieren neben der gefeierten EP „Woanders“ auch neue Stücke – eine Mischung aus tanzbarer Dunkelheit, Melancholie und eruptiver Energie.

„Dystopie frisst Empathie“ Tour 2026:

12.03.2026 – Rüsselsheim – Das Rind

Tickets: https://dryland-records-shop.de/products/hardticket-goethes-erben-live-russelsheim-12-03-2026

13.03.2026 – Krefeld – Kulturfabrik

Tickets: https://dryland-records-shop.de/products/hardticket-goethes-erben-live-krefeld-13-03-2026

14.03.2026 – Dresden – Reithalle Straße E

Tickets: https://dryland-records-shop.de/products/hardticket-goethes-erben-live-dresden-14-03-2027

15.03.2026 – Berlin – Maschinenhaus/Kulturbrauerei

Tickets: https://dryland-records-shop.de/products/hardticket-goethes-erben-live-dresden-14-03-2026