FAUN x EMP: Autogrammstunde in Dortmund!

Hexen, Mythen und Legenden:

Die Pagan-Folk-Pioniere FAUN bringen ihr neues Album “HEX” mit zur Autogrammstunde im EMP Store Dortmund

Die Festivalsaison mag vorbei sein – doch beim Lingener E-Commerce-Spezialisten EMP Exclusive Merchandise Products wird es deshalb noch lange nicht leise! Nachdem Fans in diesem Jahr im Rahmen der beliebten Store-Events bereits Bands wie Eisbrecher, Hämatom, Epica oder Sodom ganz nah sein durften, lädt EMP nun erneut zur Autogrammstunde in den EMP Store Dortmund. Diesmal kommen die musikalischen Multitalente Oliver “SaTyr” Pade, Adaya Lancha de Baïracli Levy und Stephan Groth vom Mittelalter-Folk-Sextett FAUN vorbei – im Gepäck das brandneue zwölfte Album “HEX” (VÖ: 5. September):

FAUN Autogrammstunde im EMP Store Dortmund

Wo: Potgasse 4

Datum: Samstag, 06.09.

Uhrzeit: 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Die Band ist international bekannt dafür, auf einzigartige Weise alte Klänge mit moderner Musik zu verbinden und wird seit über 20 Jahren für ihren Mix aus Pagan Folk, Neofolk, Mittelalter- und Weltmusik gefeiert, für den sie historische Instrumente wie Nyckelharpa, Drehleier, Harfe und Dudelsack mit neuzeitlichen Elementen wie Synthesizer sowie elektronischer Musik zu Texten auf Mittelhochdeutsch, Latein, Altnordisch, Englisch, Spanisch und Finnisch kombinieren. Das kommende Studioalbum “HEX” taucht tief in die Welt der Hexerei ein und handelt dabei von Heilerinnen, weisen Frauen sowie weiblicher Magie, während die Mythen und Legenden verschiedener Kulturen erkundet werden. In Dortmund werden Fans einen Tag nach Veröffentlichung der Platte die Möglichkeit haben, mit der Band zu feiern und sich das Album direkt vor Ort zu sichern sowie signieren zu lassen. UND AUFGEPASST: Für alle, die früh da sind, hat sich die Band eine besondere Überraschung überlegt. Für Details sollten Fans die EMP-Kanäle im Auge behalten!



