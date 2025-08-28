70000TONS OF METAL 2026 EXKLUSIV: Reunion und Jubiläum von IZEGRIM an Bord!

70000TONS OF METAL 2026:

IZEGRIM kündigen epische Reunion-Shows und 30. Bandjubiläum

an Bord der weltgrößten Heavy-Metal-Kreuzfahrt an



Miami, Florida — 70000TONS OF METAL, The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise, bekannt dafür, keine Mühen zu scheuen, um ihren Sailors stets unvergessliche exklusive Erlebnisse zu bieten, hat soeben ein weiteres Highlight für die 2026er-Ausgabe angekündigt: Die niederländischen Death/Thrash-Giganten IZEGRIM werden ihre Band-Reunion an Bord feiern und die ersten Shows seit 2019 während der nächsten Ausgabe des Festivals auf hoher See auf dem Weg von Miami, Florida, nach Nassau, Bahamas und zurück von 29. Januar bis 2. Februar 2026 an Bord des Royal-Caribbean-Luxuskreuzfahrtschiffes Freedom of the Seas spielen.

IZEGRIM wurde 1996 gegründet und trennte sich 2019. Zuletzt spielte die Band 2014 an Bord von 70000TONS OF METAL, wo sie den von Fans kreierten Cripper Award als beste Newcomer-Band gewann. Jetzt sind IZEGRIM bereit für ihr Comeback – und das in jener Besetzung, in der sie drei große Alben veröffentlichten und durch ganz Europa tourten (zusammen mit Entombed, Destruction, Arch Enemy, Onslaught und Flotsam & Jetsam). Die beiden Shows der Band an Bord stellen nicht nur ihre Wiedervereinigung dar, sondern feiern auch das 30-jährige Jubiläum von IZEGRIM und sind ein weiteres Highlight für die Sailors an Bord der größten Heavy-Metal-Kreuzfahrt der Welt.

Sängerin und Bassistin Marloes Voskuil ist überglücklich, wieder an Bord zu sein: „Es ist viel zu lange her, seit wir das letzte Mal mit 70000TONS OF METAL unterwegs waren – das war 2014! Was für eine Reise das war: unvergessliche Erinnerungen, lebenslange Freundschaften und sogar der Cripper Award. Jetzt, im Jahr 2026, kommt es zu einer epischen Reunion von Izegrim und wir könnten nicht aufgeregter sein! Gibt es einen besseren Ort für den Neustart als dieses legendäre Schiff? Wir sind überglücklich und fühlen uns geehrt, wieder bei 70000TONS OF METAL dabei zu sein und können es kaum erwarten, die gesamte Metal-Familie an Bord wiederzusehen!“

Mit diesem einzigartigen Moment setzt 70000TONS OF METAL, The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise, seine Tradition fort, Jahr für Jahr Heavy-Metal-Geschichte zu schreiben und unvergessliche Erlebnisse mit 60 Metalbands aus aller Welt zu liefern, die nicht nur ein-, sondern zweimal auf vier Bühnen spielen – darunter die legendäre Pool Deck Stage, die weltgrößte Open-Air-Bühnenkonstruktion auf hoher See. Das Schiff bietet rund um die Uhr Unterhaltung, Aktivitäten und Events mit Künstlern, exklusive Meet-and-Greets und die einmalige Gelegenheit für Fans, ihre Metal-Helden in einer völlig immersiven Umgebung zu treffen.

42 von 60 Bands sind bereits angekündigt und der Ticketverkauf ist in vollem Gange. Die Sailors aus weltweit über 80 Nationen sollten sich also bereit machen, um die Reise ihres Lebens an Bord dieses schwimmenden Festivals in der Karibik nicht zu verpassen – und sich den United Nations Of Heavy Metal At Sea anzuschließen.

Hier ist das aktuelle Line-up für die 2026er-Ausgabe:

AMORPHIS

ANTHRAX

BEAST IN BLACK

BLOODRED HOURGLASS

DARKANE

DARK TRANQUILLITY

DØDHEIMSGARD

DRAGONLAND

DUST BOLT

ELUVEITIE

EREB ALTOR

FIREWIND

GAMA BOMB

GROZA

HAGGARD

HARAKIRI FOR THE SKY

HEATHEN

HIRAES

HIRAX

HOUR OF PENANCE

ILLDISPOSED

IN MOURNING

INSOMNIUM

IZEGRIM

KAMELOT

ORDEN OGAN

PERSEFONE

RHAPSODY OF FIRE

SATAN

SATURNUS

SEVEN SPIRES

SKELETAL REMAINS

SKYCLAD

SOEN

SOILWORK

SUIDAKRA

TÝR

VADER

VIO-LENCE

WIND ROSE

WOLF

XANDRIA

… und 18 weitere!

Bleib dran und erhalte alle kommenden Updates, indem Du regelmäßig unsere Webseite www.70000tons.com besuchst und @70000tons auf allen Social-Media-Kanälen folgst.