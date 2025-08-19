ERIC FISH & FRIENDS: Single „Geben und Nehmen“

ERIC FISH & FRIENDS: Erste digitale Single Veröffentlichung „Geben und Nehmen“ – out now!
aus dem kommenden Album „Auf den Grund“ (CD Album + Album Digital VÖ: 10.10.25)
ERIC FISH & FRIENDS sind zurück und liefern mit ihrer neuen Single „Geben und Nehmen“ eine erste Kostprobe aus dem kommenden Album „Auf den Grund“. Mit eindringlichen Worten wendet sich das Stück gegen die Missstände dieser Welt, gegen Krieg, soziale Ungerechtigkeit und die allseits vorherrschende Ellenbogengesellschaft. Eric Fish nutzt seine charakteristische Stimme nicht nur, um den Hörer in seinen Bann zu schlagen, sondern auch, um ihn für ein wichtiges Anliegen zu sensibilisieren.
„Geben und Nehmen“, ein Lebensprinzip, welches man in der heutigen Zeit gerne des Öfteren wahrnehmen würde. Die erste Singleauskopplung aus dem neuen ERIC FISH & FRIENDS Album „Auf dem Grund“ ist zwar im Rahmen dieser Jubiläumsplatte (25 Jahre Bandjubiläum) ein Song, der bereits 10 Jahre auf dem Buckel hat, aber dennoch fast wöchentlich an Aktualität gewinnt, angesichts der Ereignisse in der Welt. Das Lied ist, wie alle anderen Lieder des Albums, in ein komplett neues, warmes, interessantes Soundgewand gekleidet. Die Überführung alter Lieder in das Hier und Jetzt ist der Anspruch des Albums „Auf den Grund“. „Geben und Nehmen“ ist einzig deshalb die erste Single, weil die Band damit ein humanistisches Statement setzen will.
„Geben und Nehmen“ wurde erstmals auf dem Album „Mahlstrom“ in Zusammenarbeit mit Falkenberg veröffentlicht. In der Neuauflage teilt sich Eric Fish den Gesang dagegen mit Rainer Michalek, einem langjährigen Weggefährten des Potsdamer Musikers. Der Einstieg in das Stück wirkt getragen und balladesk, mit einfühlsam arrangierten Pianoklängen, die ausgezeichnet zur markant vorgetragenen, nachdenklich stimmenden Botschaft passen. Im eingängigen Refrain beginnt „Geben und Nehmen“ zu atmen und weitet sich aus, um sein gesamtes Potenzial zu entfalten. ERIC FISH & FRIENDS transportieren „Geben und Nehmen“ mit dieser spannenden Neuinterpretation in die Gegenwart und stellen es sowohl alten als auch neuen Fans ein weiteres Mal vor.
25 Jahre Eric Fish & Friends – Tourdaten 2025
13.09.2025 Dreieichenhain – Hayner Burgfest
03.10.2025 II. FISH MINI CRUISE, MS OLYMPIA – Zeuthen
04.10.2025 II. FISH MINI CRUISE, MS OLYMPIA – Zeuthen
10.10.2025 Record Release Konzert – Friedersdorf Dorfkirche
11.10.2025 Senftenberg – Pegasus
16.10.2025 Erfurt – Museumskeller
17.10.2025 Dortmund – Pauluskirche
18.10.2025 Schiffweller – Bürgerhaus Heiligenwald
19.10.2025 Fulda – Kulturzentrum Kreuz
20.10.2025 Kronach – Struwwelpeter
22.10.2025 Berlin – Frannz Club
23.10.2025 Lübeck – Rider’s Cafe
24.10.2025 Hameln – Sumpfblume
25.10.2025 Annaberg-Buchholz – Alte Brauerei
08.11.2025 Magdeburg – H20 Trumpark
https://dryland-records.net/artist/eric-fish-friends/
Eric Fish & Friends – Single „Geben und Nehmen“ Save-It-Link:
drylandrec.lnk.to/gebenundnehmen
Vorbestellungslinks Album “Auf den Grund”:
https://dryland-records-shop.de/products/lp-cd-eric-fish-friends-auf-den-grund?_pos=1&_sid=6fd5f8449&_ss=r
