70000TONS OF METAL: Public-Sales-Start für 2026 angekündigt!

70000TONS OF METAL kündigen den allgemeinen VVK-Start für 2026 an

und fügen dem Line-up die Thrash-Legenden Anthrax hinzu

Miami, Florida — 70000TONS OF METAL, The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise verkünden mit Stolz den Start des öffentlichen Ticketverkaufs für die kommende Edition in 2026, am 19. August 2025 um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 70000tons.com. Das schwimmende Festival hält an seiner Tradition fest, ein unvergessliches Erlebnis mit 60 Bands aus aller Welt, die über vier Bühnen verteilt spielen – inklusive der legendären Pool Deck Stage, die weltgrößte Open-Air-Bühnenkonstruktion auf hoher See.

Zusätzlich zur Ankündigung des öffentlichen Ticketverkaufs, können 70000TONS OF METAL mit großer Freude verraten, dass die Thrash-Metal-Ikonen ANTHRAX sich dem Line Up für 2026 anschließen. Bekannt für ihre heißen Live Performances und ihre Diskografie, die ein ganzes Genre definiert hat, bringen ANTHRAX ihre unbändige Energie zur legendären Festival-Kreuzfahrt, wo sie zwei einzigartige Sets für Besucher spielen werden.

70000TONS OF METAL 2026 reist vom 29. Januar bis zum 2. Februar auf Royal Caribbeans luxuriöser Freedom of the Seas von Miami, Florida nach Nassau auf den Bahamas und wieder zurück. Das Schiff bietet Entertainment rund um die Uhr, Aktivitäten, die von den Künstlern begleitet werden, exklusive Meet and Greets, sowie die Chance für Fans, ihre Metal-Helden in einer einzigartigen Atmosphäre kennenzulernen.

Lediglich 3000 Tickets sind für die Metalheads aus aller Welt erhältlich, was zu einer äußerst familiären Atmosphäre unter den Rockern aus allen möglichen Nationen während des Festivals führt. Allen Fans wird empfohlen, frühestmöglich zu buchen, um sich einen Platz auf dieser epischen Reise übers Meer zu sichern.

Hier ist das aktuelle Line-up für die 2026er-Ausgabe, 38 von insgesamt 60 Bands, die atemberaubende Shows an Bord bieten werden:

AMORPHIS

ANTHRAX

BEAST IN BLACK

DARK TRANQUILLITY

DØDHEIMSGARD

DUST BOLT

ELUVEITIE

EREB ALTOR

FIREWIND

GAMA BOMB

GROZA

HAGGARD

HARAKIRI FOR THE SKY

HEATHEN

HIRAES

HIRAX

HOUR OF PENANCE

ILLDISPOSED

IN MOURNING

INSOMNIUM

KAMELOT

ORDEN OGAN

PERSEFONE

RHAPSODY OF FIRE

SATAN

SATURNUS

SEVEN SPIRES

SKELETAL REMAINS

SKYCLAD

SOEN

SOILWORK

SUIDAKRA

TÝR

VADER

VIO-LENCE

WIND ROSE

WOLF

XANDRIA

… und 22 weitere!

Bleib dran und erhalte alle kommenden Updates, indem Du regelmäßig unsere Webseite www.70000tons.com besuchst und @70000tons auf allen Social-Media-Kanälen folgst.