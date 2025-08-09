RIVETSKULL: Neue Videosingle erschienen!

Heavy-Metaller RIVETSKULL

Entfesseln neue Single „The Hammer Falls“

+ Lyric-Video Jetzt auf Tour!

Das Heavy-Metal-Powerhouse aus Seattle, RIVETSKULL, enthüllt begeistert die brandneue Single “The Hammer Falls”, eine politisch aufgeladene Hymne, die aus den Turbulenzen der heutigen Zeit hervorgegangen ist. Der neue Song wird begleitet vom unten aufgeführten Lyric-Video.

Sänger Chad McMurray kommentiert „The Hammer Falls“ wie folgt: “Der Song ist von unserer gegenwärtigen politischen Situation und all dem Scheiß, der gerade passiert, inspiriert. Man kann nur entweder etwas dagegen unternehmen oder alles hinnehmen… ‘is it time to burn?’

Wir mögen diese Passage hier ganz besonders: ‘a fragile sphere out of control, lost the message somewhere, can’t tell demons and angels apart. (Übers.: Eine zerbrechliche Sphäre außer Kontrolle, die Botschaft irgendwo verloren, kann Dämonen und Engel nicht mehr unterscheiden.)’”

Chad fährt fort: “Zum ersten Mal live gespielt haben wir das Stück auf dem Masters of Rock in der Tschechischen Republik. Wir haben die Hoffnung, dass die Menschen die Intensität und das Gefühl der Dringlichkeit spüren.”



Hier das Lyric-Video zu „The Hammer Falls“ ansehen:

Link zum Video auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=8wmd52ZNWzo

RIVETSKULLs Tour setzt die Fusion aus der eigenen Musik der Band mit einer Hommage an den legendären Katalog von Ronnie James Dio fort, eine Liste aller Tourdaten findet sich unten.

RIVETSKULL Live:

Aug 8 – Tacoma, WA @Spanish Ballroom

Aug 9 – Portland, OR @Dantes

Aug 15 – Colorado Springs, CO @Sunshine Studios Live

Aug 16 – Frisco, CO @10 Mile Music Hall

Sep 12 – Belfast, UK @Mandella Hall

Sep 13 – Drogheda, IE @McHughs

Sep 19 – Dublin, IE @Opium

Okt 11 – San Antonio, TX @Fitzgerald’s

Nov 14 – Las Vegas, NV @The Space

Nov 15 – Tucson, AZ @The Rock

Nov 22 – Boise, ID @Heritage Social Club

Über RivetSkull

2009 in Seattle gegründet, wurden RIVETSKULL ursprünglich durch die gemeinsame Verbindung zur Musik Ronnie James Dios zusammengeführt. Heute formen sie ihren ganz eigenen Weg, während sie ihren frühen Wurzeln treu bleiben. Mit ihrem Debütalbum “Trail of Souls: Samsara” (2023) und dem Nachfolger “Absence of Time” konnten sie sich als eindrucksvolle Stimme im Heavy Metal etablieren.

Mit Chad McMurray (Gesang), Mark Plog (Gitarre), Michael Robson (Drums) und Johnny Massey (Bass) liefern RIVETSKULL einen Sound, der von der Tradition des Classic Metal, einer intensiven Energie und roher Leidenschaft durchdrungen ist. Ihre elektrisierenden Auftritte verbinden eigene Musik mit der Zelebrierung von Dios zeitloser Brillanz und bieten Fans so eine wahre Heavy-Metal-Erfahrung.

RivetSkull sind:

Chad McMurray – Gesang

Mark Plog – Gitarre

Michael Robson – Drums

Johnny Massey – Bass