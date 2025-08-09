70000TONS OF METAL: Neues Reiseziel und erste Bands für 2026!

70000TONS OF METAL verkünden neues Ziel

+ Erste Bands für 2026

Miami, Florida — 70000TONS OF METAL, The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise, hat eine Änderung des Reiseziels für 2026 angekündigt. Die kommende Ausgabe des Festivals auf hoher See, das vom 29. Januar bis zum 2. Februar 2026 stattfinden wird, wird nun von Miami, Florida, nach Nassau auf den Bahamas an Bord von Royal Caribbeans Freedom of the Seas reisen.

Der ursprüngliche Plan, nach Labadee, Haiti zurückzukehren, wurde aufgrund von großer Vorsicht und zur Sicherheit der Sailors, Künstler und der Crew geändert.

“Während Labadee immer ein toller Zielhafen auf unseren letzten Reisen war, beobachten wir die Entwicklungen in Haiti und den umliegenden Regionen natürlich,” so Andy Piller, Skipper von 70000TONS OF METAL. “Die Sicherheit und der Komfort unserer Survivor haben für uns höchste Priorität. Deswegen haben wir die Entscheidung getroffen, unseren Kurs für 2026 zu ändern. Nassau bietet eine willkommene Alternative, die es uns erlaubt, unser Weltklasse-Erlebnis, das unsere Sailor gewohnt sind, beizubehalten — auf See sowie an Land.”

https://www.youtube.com/watch?v=7a63waqWsCY

Mit Kurs auf den lebendigen Hafen in Naussau, Bahamas, können sich Sailors auf ein frisches Ziel ohne Kompromisse freuen: ein Tor zur Kultur der Bahamas, historischer Charme und satte tropische Schönheit. Obwohl der Hafen ein neuer ist, bleibt das gewohnte Erlebnis von 70000TONS OF METAL gleich: vier Tage, 60 Bands, vier Bühnen (inklusive der ikonischen Pool Deck Stage, der weltgrößten Open-Air-Bühnenkonstruktion auf hoher See), Aktivitäten, die von Künstlern geleitet werden, der unvergleichliche All Star Jam und ein Zugang zu den Bands für Fans in einer Umgebung, wo Musik und Gemeinschaft regieren, der seines gleichen sucht. Die 70000TONS OF METAL Crew macht es sich weiterhin zum Ziel, eine außergewöhnliche und unvergleichbare Erfahrung für jeden Sailor zu bieten.

Zusammen mit dem neuen Ziel, hat die 70000TONS OF METAL Crew ebenso den ersten Teil des Line-Ups für 2026 verkündet. Die ersten 36 von 60 Bands, die epische Performances darbieten werden, sind:

AMORPHIS

BEAST IN BLACK

DARK TRANQUILLITY

DØDHEIMSGARD

DUST BOLT

ELUVEITIE

EREB ALTOR

FIREWIND

GAMA BOMB

GROZA

HAGGARD

HARAKIRI FOR THE SKY

HEATHEN

HIRAES

HIRAX

HOUR OF PENANCE

ILLDISPOSED

IN MOURNING

INSOMNIUM

KAMELOT

ORDEN OGAN

PERSEFONE

RHAPSODY OF FIRE

SATAN

SATURNUS

SEVEN SPIRES

SKELETAL REMAINS

SKYCLAD

SOEN

SOILWORK

SUIDAKRA

TÝR

VADER

VIO-LENCE

WIND ROSE

XANDRIA

…Und 24 weitere!

Bleib dran und erhalte weitere Updates und Ankündigungen, zum Beispiel zu Vorverkaufsterminen, indem Du regelmäßig unserer Webseite www.70000tons.com und @70000tons auf allen Social-Media-Kanälen folgst.