EMP und WACKEN OPEN AIR 2025 vertiefen Zusammenarbeit:

Europas führender Merch-Spezialist jetzt auch offizieller Partner des Wacken Metal Battle

Deutschland-Finale des Wacken Metal Battle am 17. Juli

Seit vielen Jahren sind die Lingener Merchandise-Spezialisten von EMP Exclusive Merchandise Products bereits offizieller Partner des WACKEN OPEN AIR, kurz: W:O:A. Auch in diesem Jahr wird EMP das legendäre größte Heavy-Metal-Festival der Welt wieder unterstützen – und das lauter, stärker und noch intensiver denn je.

Als langjährige feste Größe auf dem W:O:A bringt EMP auch 2025 wieder die bei Fans besonders beliebte Backstage Club (BSC) Area mit, in der BSC-Mitglieder auf einem großen Areal im Herzen des Festivals von exklusiven Annehmlichkeiten wie schattigen Sitzgelegenheiten oder eigenen Sanitäranlagen profitieren und z.B. bei Meet & Greets einzigartige Momente mit ihren Lieblingsbands und der Community teilen können.

Doch damit nicht genug: Ab diesem Jahr ist EMP nun zusätzlich offizieller Partner des Wacken Metal Battle. Die Unterstützung dieses internationalen Wettbewerbs für aufstrebende Metalbands aus mittlerweile fast 100 Ländern bietet dem Traditionsunternehmen einzigartige Möglichkeiten, junge, aufstrebende Formationen aus Rock, Metal und allen Spielarten der harten Musik zu fördern. Der 2004 ins Leben gerufene globale Bandcontest hat das erklärte Ziel, neue Talente zu entdecken und die Szene weltweit zu unterstützen. In allen teilnehmenden Ländern werden nationale Ausscheidungen durchgeführt und die Gewinner nach Wacken geschickt. Nach Austragung des deutschen Finales am 17. Juli beim DONG OPEN AIR werden dann schon bald alle Teilnehmer für 2025 feststehen, die sich auf dem Festival der internationalen Jury stellen. Dabei werden die Bands nicht nur erstmals auf einer W:O:A-Bühne stehen, sondern auch mit Menschen aus dem Musikbusiness weltweit in Kontakt treten können, u.a. im Rahmen der Metal Battle Lounge. In den vergangenen Jahren hat der Wettbewerb bereits Bands wie Drone oder Battle Beast international in den Fokus rücken können.

EMP wird exklusiv das Metal-Battle-Line-Up-Shirt anbieten, das Fans auf dem Festival erwerben können. Außerdem winken den Siegern exklusive Kollaborationen: So wird es von der Gewinnerband auf EMP.de ein Shirt und einen Hoodie geben, von der zweit- und der drittplatzierten Band jeweils ein T-Shirt.

Natürlich wird EMP das W:O:A wie gewohnt auch redaktionell begleiten und vor Ort vom Holy Ground berichten: mit Eindrücken vom Gelände, News aus der Szene und allem, was das W:O:A einzigartig macht.