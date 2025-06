MOTÖRHEAD: NEUE VIDEOSINGLE aus „The Manticore Tapes“!

MOTÖRHEAD PRÄSENTIEREN NEUE SINGLE Und Video FÜR “LEAVIN’ HERE” VON “THE MANTICORE TAPES”

„THE MANTICORE TAPES“

‘VERLORENES’ ALBUM VON 1976

WIRD AM 27. JUNI ZUM ERSTEN MAL VERÖFFENTLICHT

Motörhead veröffentlichen “Leavin’ Here”, die zweite Single und das dazugehörige Musikvideo vom kommenden Album “The Manticore Tapes”, das am 27. Juni erscheint. Das Musikvideo zu “Leavin’ Here” ist ein explosiv-wildes Mixed-Media-Erlebnis, das einzigartige Model-Charaktere und Szenenbilder mit Archivmaterial der Band kombiniert. “The Manticore Tapes” wurde ursprünglich 1976 aufgenommen und enthält bisher unveröffentlichte Aufnahmen von Motörheads klassischer “Three Amigos”-Besetzung.

1976, ein Jahr nach Gründung der Band, stand die bahnbrechende Besetzung von Motörhead fest. In der sogenannten „Three Amigos“-Ära von Motörhead schlossen sich Lemmy (Bass/Gesang), Fast Eddie Clarke (Gitarre) und Phil “Philthy Animal” Taylor (Schlagzeug) zusammen und begannen ihren außergewöhnlichen Weg an die Spitze der Hardrock-Elite.

Hier gehts zum Video https://youtu.be/5_nWeBY6jJI

Im August 1976 traf sich die Band im legendären Manticore Studio von Emerson, Lake and Palmer in Fulham, um zu proben und die neue Besetzung zu präsentieren. Dort nahmen sie zum allerersten Mal gemeinsam auf und jetzt, 49 Jahre später, ist dieses lange verschollene Band wieder aufgetaucht, entstaubt und in all seiner Pracht restauriert worden, um das 50-jährige Jubiläum der wegweisenden Hardrock-Band zu feiern.

“The Manticore Tapes” wird als Deluxe Expanded Bookpack mit einer Doppel-LP und einer 7”-Single, als Single-LP, auf CD sowie digital erhältlich sein.

Alle Einzelheiten zu den Veröffentlichungen der “The Manticore Tapes” gibt es weiter unten.

News und Updates unter www.iMotorhead.com !