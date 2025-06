ROCKHARZ als Hochzeits-Location

Offizielle Trauungen jetzt auf dem Festival möglich! Bereits acht Zusagen für 2025

Eine Hochzeit wie keine andere: Das ROCKHARZ Open Air in Ballenstedt bietet ab sofort die Möglichkeit, sich mitten im Festivaltrubel ganz offiziell das Ja-Wort zu geben. Denn ab diesem Jahr ist das ROCKHARZ nicht nur ein Treffpunkt für Rock- und Metal-Fans aus ganz Europa, sondern auch eine offizielle Außenstelle des Standesamtes Ballenstedt.

Was über die Jahre als häufig geäußerter Wunsch aus der Community an das Festivalteam herangetragen wurde, wird nun Wirklichkeit: Heiraten beim ROCKHARZ – amtlich, unvergesslich und ganz besonders wird auf dem atmosphärischen Festivalvorplatz standesamtlich getraut und das mit einzigartigem Flair vor der beeindruckenden Kulisse am Fuße des Harzgebirges mit Ausblick auf den großen Gegenstein der berühmten Teufelsmauer.

Acht Paare haben für 2025 bereits zugesagt und das nur zwei Wochen nach Bekanntgabe der Möglichkeit. Die Trauungen finden verteilt auf Donnerstag und Freitag des Festivals statt. Das ROCKHARZ ist damit das härteste und einzige Festival in Deutschland, bei dem ganz offiziell und anerkannt in diesem Umfang geheiratet werden kann – nicht symbolisch, nicht improvisiert, sondern mit rechtskräftigem Eheversprechen und „für jedermann“.

Stilvoll in Szene gesetzt wird das Ganze von Lucardis Feist Dark Couture aus Bad Lauterberg. Das prämierte Designerlabel für extravagante, handgefertigte Braut- und Bühnenmode, bekannt für ikonische Einzelanfertigungen, u.a. für Künstler wie Saltatio Mortis, Coppelius und Mono Inc., sorgt für die passende Dekoration und begleitet Brautpaare kreativ und liebevoll vor Ort. Mehr Infos für alle, die sich für ihren ganz besonderen Tag mit einzigartigen Looks ausstatten lassen möchten, gibt es unter: https://www.feist-style.de/.

Alle, die also nicht nur “Ja” zur Musik, sondern auch zueinander sagen möchten, können sich ab sofort direkt beim Standesamt Ballenstedt melden und einen Termin für ihre ROCKHARZ-Trauung vereinbaren. Get married at the devil’s wall – und macht euren großen Tag zu einem, den garantiert niemand vergisst!