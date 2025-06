Hoffest in Berlin bei Corvus Corax, Sommerfest 2025 der Lübarser Hofkultur

Auch in diesem Jahr werden wir an einem Wochenende die Lübarser Hofkultur feiern. Aus der Not 2020 geboren wurde daraus eine kultige Veranstaltung die wir weiterleben lassen wollen. Corvus Corax umsonst und draußen. Vier Konzerte am Samstag und Sonntagnachmittag zwischen 14.00 und 18.00 Uhr.

Auf dem wunderschönen Hof in Berlin ältestem Dorf. Es gibt kalte Getränke und heiße Crepes. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Fachbereich Kunst und Geschichte Reinickendorf.

Corvus Corax:

Mit einer Kombination aus energetischen und ausdrucksstarken Instrumentalstücken, sowie eingängigen Liedern werden Corvus Corax die Zuschauer auf eine musikalische Reise durch verschiedene Zeitalter und Kulturen mitnehmen. Die selbstgebauten Dudelsäcke der Band sind ein wahrer Höhepunkt der Show und zeigen das Können und die Leidenschaft der Musiker. Mit ihrem unverwechselbaren Klang und der traditionellen Handwerkskunst, die in jedem Instrument steckt, werden sie das Publikum begeistern und die Menschen zum Tanzen bringen. Imposante Trommeln und neue, liebevoll gestaltete Kostüme setzen einen eindrucksvollen optischen Rahmen.

Weitere Bewohner vom Hof haben ihre Teilnahme zugesagt. Freut Euch auf:

Constantine Dragulov!

Er ist ein junger Pianist aus Kiew und lebt seit einiger Zeit auf dem Hof. Am 19. und 20. Juli ist er bei der Lübarser Hofkultur live zu erleben – mit jazzigen Improvisationen, eigenen Stücken und bekannten Pop-Melodien. Zwischen den Konzerten von Corvus Corax sorgt er für besondere musikalische Momente am Klavier.

Drechsler Matthes Harms!

Er betreibt hier auf dem Hof eine Werkstatt. Er wird diese an dem Wochenende öffnen, ihr könnt ihm bei der Arbeit zusehen und vor allem auch seine wunderschönen Holzsachen käuflich erwerben. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Fachbereich Kunst und Geschichte Reinickendorf.

Sommerfest 2025 der Lübarser Hofkultur,

19. und 20. Juli

14.00 bis 18.00 Uhr

Konzerte von Corvus Corax, dem Pianisten Constantine Dragulov und Werkstattöffnung von Drechsler Matthes Harms

Alt Lübars 11a, 13469 Berlin

Eintritt frei