EMP: Eröffnungsfeier mit Liveshows und DJ Eintritt frei!

“LOUDER THAN EVER”: EMP Store & Outlet Lohne lädt ein

zum großen Family & Friends Day

Eröffnungsfeier mit Live-Acts und jeder Menge Überraschungen am 5. Juli

LINGEN. Es ist so weit: Nach dem Umzug des EMP Store Lingen können sich Fans des Merchandise-Spezialisten EMP EXCLUSIVE MERCHANDISE PRODUCTS ab 1. Juli 2025 auf ein vollkommen neues Store-Konzept im EMP Store & Outlet Lohne freuen.

Der neue Flagship-Store vereint die ganze EMP-Welt an einem Ort in einem Full-Prize-Bereich mit hochwertiger Neuware und den gewohnten attraktiven Outlet-Angeboten – und all das auf einer vergrößerten Fläche mit einem deutlich größeren Komplettangebot sowie mehr Kapazitäten für die Community und die beliebten In-Store-Events: Ein Ort also, an dem Gleichgesinnte nicht nur einkaufen, sondern sich treffen und austauschen können. Dazu kommt die direkte Verkehrsanbindung durch die Lage unweit des Autobahnkreuzes Schüttorf an der A31.



Dieser Start in eine neue Ära wird natürlich angemessen gefeiert – und im Fall von EMP heißt das: “LOUDER THAN EVER”. Dazu wird am Samstag, 5. Juli, ab 14 Uhr unter ebendiesem Motto zum Family & Friends Day in Lohne eingeladen: mit Live-Musik, Foodtruck, DJ, Getränken, Store-Aktionen und jeder Menge Überraschungen für Groß und Klein. Auf der Bühne sorgen die italienischen Linkin-Park-Tribute-Band From Zero und die Iron-Maiden-Tribute-Band 667 aus Fulda für den perfekten Soundtrack; abseits der Konzerte sorgt DJ Burning Steel dafür, dass es alles andere als leise wird.

667 haben sich auf nationalen wie internationalen Konzert- und Festivalbühnen bereits einen Namen gemacht, u. a. als Support für Doro oder AXXIS sowie durch ihre Teilnahme an den Iron Maiden World Conventions seit 2008. Außerdem blicken sie auf diverse Gastauftritte von von Musikgrößen wie Paul diAnno und Dennis Stratton (beide ehemals Iron Maiden), Tobias Sammet (Avantasia), Luca Princiotta (Doro) und Jens Ludwig von EDGUY zurück. Fans können sich auf Klassiker und weniger bekannte Setlist-Perlen freuen und sich von einer Show als Hommage an die britischen Heavy-Metal-Legenden, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bandjubiläum feiern, begeistern lassen.



Und auch das revolutionäre italienische Sextett From Zero begeistert Fans europaweit als erstes Linkin-Park-Tribute mit weiblicher Leadsängerin mit energiegeladenen Neuinterpretationen ikonischer Songs der Nu-Metal-Legenden, die Fans vor Ort gleichermaßen bewegen und mitreißen werden.

EMP freut sich, dieses neue Kapitel in der Heimat mit der großartigen EMP-Community zu feiern und lädt alle herzlich ein:

Was?

Family & Friends Day! LOUDER THAN EVER!

Wann?

Samstag, 5. Juli 2025, ab 14 Uhr

Wo?

EMP Store & Outlet

Einsteinstr. 6

49835 Wietmarschen-Lohne

Deutschland