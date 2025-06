ROCKHARZ/HKES: Inklusionsprojekt UNGEHINDERT DABEI ins Leben gerufen

UNGEHINDERT DABEI: ROCKHARZ und HKES rufen gemeinsames Inklusionsprojekt für Veranstalter ins Leben!

Das Erleben und die Zugänglichkeit von Kunst und Kultur sind für jeden Menschen grundlegende Bedürfnisse. Diese Bedürfnisse können durch Konzert-, Theater-, Museums- oder auch durch Festivalbesuche und andere künstlerische und kulturelle Veranstaltungen bedient werden. Jeder hat ein Recht darauf, aber nicht alle können es einfordern. Beeinträchtigungen, z.B. körperlicher oder psychischer Art, können einem Menschen den freien Zugang zu Kunst und Kultur verwehren. Um individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, braucht es oft eine spezielle Ausstattung, Know-how sowie finanzielle Mittel, was viele Veranstalter vor große und zum Teil unüberwindbare Hürden stellt. Unter dem Namen „UNGEHINDERT DABEI – live.laut.inklusiv“ verkünden die VERUGA GmbH und die HKES GmbH nun eine weitreichende Zusammenarbeit, um andere Veranstalter bei der Durchführung von barrierearmen Veranstaltungen zu unterstützen.

Die VERUGA GmbH ist Veranstalter des ROCKHARZ Festivals. Entstanden als „Rock gegen Rechts“ 1993 in Osterode, findet das Festival seit 2009 im Schatten der Teufelsmauer, auf dem Flugplatz in Ballenstedt in Sachsen-Anhalt statt. Mit einer Zuschauerzahl von 25.000 Besuchern pro Tag ist es das drittgrößte Rock- und Metal-Festival Deutschlands. Nachhaltigkeit, Regionalität und Wertschätzung der Umwelt und aller Menschen – ungeachtet ihrer Herkunft, Ethnie oder Beeinträchtigung – sind nur einige der Werte, die das ROCKHARZ von jeher vertritt. Seit vielen Jahren schon treibt das ROCKHARZ zudem seine Bemühungen zur Inklusion auf dem eigenen Festival mit dem Projekt „Kultur für Alle“ voran und hat dabei in der HKES GmbH einen langjährigen Partner gefunden, der ebendiese Werte, welche auch die Basis der gemeinsamen Zusammenarbeit bilden, teilt. HKES ist als Dienstleister in der Veranstaltungsbranche europaweit tätig und bietet neben Showproduktion, Veranstaltungsplanung, Logistikberatung, Sicherheits- und Hygienekonzepten auch komplette Infrastrukturlösungen für planungsintensive Großveranstaltungen. Seit 2012 ist HKES für die ganzheitliche Produktion des Deichbrand Festivals mit seinen ca. 60.000 Gästen als auch für Teilbereiche zuständig.

Gründungstreffen (v.l.n.r.): Sissy (Begleitperson), Björn Schulz (ROCKHARZ Barriere-Scout), Daniela Glogner (ROCKHARZ Veranstalter), Gabor Schneider (@mr._wheelchair), Juliane Panknin (ROCKHARZ Infrastruktur), Klara Rüsing (HKES Projektleitung Eventproduktion); zugeschaltet: Jelena Leistner (All In – All Inclusive), Berend Koll (HKES Geschäftsführer)

Im Mai trafen sich Vertreter beider Unternehmen, denen das Thema seit Langem eine Herzensangelegenheit ist, mit Menschen aus dem eigenen Umfeld, die selbst mit Behinderungen leben. Im gemeinsamen Austausch wurde deutlich, dass Bedarf an Lösungen und Angeboten in der Veranstaltungsbranche besteht, um Menschen mit Behinderung kulturelle Teilnahme nicht nur zu erleichtern, sondern in vielen Fällen überhaupt erst zu ermöglichen. Die VERUGA GmbH ist aufgrund bestehender Netzwerke und Erfahrungen auf dem ROCKHARZ in der Lage, mit entsprechendem Know-how anderen Veranstaltern beratend zur Seite zu stehen, während die HKES GmbH der ideale Partner ist, um Ideen und Konzepte auch logistisch zu bewerkstelligen und umzusetzen. Mit „UNGEHINDERT DABEI – live.laut.inklusiv“ gibt es nun eine Plattform, an die sich Veranstalter wenden können, um jedem Menschen, unabhängig von der Art seiner Beeinträchtigung oder deren Schwere, zu ermöglichen, ihre Kunst- und Kulturveranstaltungen zu besuchen. Der Anspruch des gemeinsamen Projektes ist es, ganzheitlich gedachte Lösungen zu finden und diese auf Hürden und Herausforderungen, mit denen sich Veranstalter aktuell konfrontiert sehen müssen, zuzuschneiden: aus der Branche für die Branche.

Interessierte Veranstalter können sich ab sofort an info@ungehindert-dabei.de wenden. Die Website www.ungehindert-dabei.de ist derzeit im Aufbau und wird in den nächsten Wochen und Monaten ausgebaut, um weiterführende Infos bereitzustellen.



ROCKHARZ ONLINE:

https://www.rockharz-festival.com/

HKES ONLINE:

https://www.hkes.de/

UNGEHINDERT DABEI:

http://www.ungehindert-dabei.de