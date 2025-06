SixTurnsNine mit Crowdfunding auf Startnext unterwegs

SixTurnsNine launchen CD-Crowdfunding auf Startnext

Noch in diesem Jahr melden sich SixTurnsNine mit ihrem zweiten Longplayer „Soul Glitches“ zurück. Jetzt ist klar: Das Album erscheint auch als physischer Tonträger – auf CD. Der überaus erfolgreiche Start einer Crowdfunding-Kampagne auf Startnext.com brachte dem Minimal-Non-Pop-Trio aus Düsseldorf jetzt diese Gewissheit. In nur drei Tagen kamen, die für die Herstellung der CD erhofften rund 500 von Supportern zusammen, gut 60 Tage vor dem offiziellen Ende der Kampagne am 3. August. „Wir sind total geflasht und dankbar“, kommentiert Basser Philip den Blitzstart, er hostet die Kampagne. „Das hatten wir so nicht erwartet“, sagt Sängerin Anja.

Ursprungsziel in nur 3 Tagen erreicht – Release im Herbst 2025

Das Funding unter https://www.startnext.com/sixturnsnine-cd-soul-glitches soll trotz des gelungenen Blitzstarts wie geplant offen bleiben. „Wenn man es ganz genau nimmt, sind die 510 Euro, die unsere Supporter uns innerhalb der ersten drei Tage über Startnext haben zukommen lassen, ein sehr wichtiger Zuschuss zum Gesamtbudget von ‘Soul Glitches’“, erklärt Philip. Alles, was über der erreichten ursprünglichen Zielschwelle noch zusammenkommt, soll helfen, Reichweite für “Soul Glitches” zu schaffen und einen Teil der Musikproduktionskosten decken, etwa für das Mastering der Songs im Studio. Kommen soll der Release im Herbst 2025, so die aktuelle Planung „Wir sind nach wie vor zu 100 Prozent DIY unterwegs, ohne Label oder Management“, erläutert Keyboarder und Sound Engineer Lutz.

CDs, T-Shirts und Konzerte als Dankeschön!

Hier kommt eine Besonderheit von Startnext ins Spiel: Alle Supporter können sogenannteDankeschöns für ihre Funding-Beiträge bekommen. Bei SixTurnsNine stehen neben signierten CDs, exklusiven signierten Bandfotos und T-Shirts sogar Streaming- oder Wohnzimmerkonzerte auf der Goodie-Liste. Und selbst das Pitch-Video allein ist schon einen Blick wert, den darin erklärt die Band unter anderem ihren Sound und gibt Einblicke in den Entstehungsprozess von „Soul Glitches“. Lutz: „Diese Möglichkeit, über Goodies ‚Danke‘ zu sagen war neben dem, was man so von anderen Bands und Musikern über Startnext hört, einer der Hauptgründe, die Kampagne dort zu machen.“

SixTurnsNine live on Stage 2025

Einen guten Teil des „Soul Glitches“-Budgets kam und kommt durch die laufende Tour der Band zusammen. Zwischen September und Dezember stehen noch sechs Konzerte im Kalender der Band. Dort werden die drei einige ihrer neuen Songs im Gepäck haben!

Die Tourdaten im Überblick:

13.09.2025 Aachen – Le Suk

04.10.2025 Herne – Affenhackstudio

01.11.2025 Wuppertal – Alte Schlosserei

08.11.2025 Bonn – Kult 41

20.11.2025 Karlsruhe – AKK

12.12.2025 Dortmund – Subrosa

SixTurnsNine sind: Anja Valpiani – Gesang/ Lutz Bauer – Keys & Electronics/ Philip Akoto – Bass