SODOM x EMP: Autogrammstunde in Dortmund!

SODOM x EMP: Komplette Band im EMP Store Dortmund zu Gast

Autogrammstunde und letzte Chance auf vergriffene

Sonderausgabe von “The Arsonist”

Sodomaniacs aufgepasst! Nachdem die aktuelle Albumsingle “Witchhunter” mit dem Charme von Sodom-Klassikern à la “Agent Orange” oder “Persecution Mania” unsere Lauscher einer echten Druckbehandlung unterziehen konnte, wird es Zeit für die heiß herbeigesehnte neue Scheibe “The Arsonist”, die am 27. Juni endlich erscheint.

Das klingt nach Party, nach Get-Together, nach Moshgasm, wie es – neben einem nahezu einstimmigen Andenken an den legendären Drummer Chris aus den zahlreichen YouTube-Kommentaren zu “Witchhunter” herausstrahlt? Richtig! Und wo lässt man sowas am besten steigen? Natürlich im guten alten Ruhrpott als Wiege des deutschen Thrash Metals und Mekka des gepflegten Moshpits.

Wie gut, dass es in der gemütlichen Fußgängerzone der Dortmunder Innenstadt ein schwermetallisches Fachgeschäft gibt, das es sich auf die Fahnen geschrieben hat, Fans und ihre Idole, wann immer sich die Gelegenheit bietet, auch mal ganz analog und von Angesicht zu Angesicht zusammenzubringen. Türen auf für Sodom im EMP-Store Dortmund! Hier die Details auf einen Schlag:

Autogrammstunde Sodom

Ort: EMP Store Dortmund, Potgasse 4

Datum: Samstag, 28. Juni 2025

Uhrzeit: 14:00–15:00

Anders als im vergangenen Herbst, als Tom Angelripper und Andy Brings den gemeinsam runderneuerten Klassiker “Tapping The Vein” ebenfalls im EMP Store Dortmund erstmals den Fans vorstellten, wird sich zur Autogrammstunde für “The Arsonist” die komplette Band in aktueller Besetzung einfinden – Fans können sich also auf Tom Angelripper, Frank Blackfire, York Segatz und Toni Merkel freuen.

Wer sich vor Ort noch passend ausrüsten möchte, kann neben den regulären Albumausgaben auf CD (Digipak) und Doppel-LP (Gatefold) auch auf die umfangreiche Hardcover-Box zurückgreifen. Diese ist auf 3.000 Einheiten limitiert und enthält einen ganzen Schwung an Kostbarkeiten: eine 2-LP im Gatefold in exklusiver Splatter-Optik (schwarz/weiß deckend), eine CD im Digipak, eine MC, eine exklusive 5-Track-Live-EP in ockergelb marmorierter Sägezahnform auf Vinyl sowie Patch, Sticker, A1-Poster und Fotokarte.

Wer früh erscheint, und diesbezüglich bislang leer ausgegangen war, kann in Dortmund sogar noch ein Exemplar der EMP-exklusiven und auf 300 Stück limitierten Sonderedition als Gatefold-LP in Blau-transparent mit schwarzer Marmorierung ergattern. Das seltene Stück ist zwar im Online-Store längst vergriffen, eine kleine Anzahl wurde aber zur Feier des Tages extra für das Event in Dortmund eingeplant. Und: Da das Pflegen und Teilen kostbarer Erinnerungen unsere Szene so schön belebt, ist das Fotografieren seitens der Band und EMP erlaubt. Wie zumeist gilt es auch diesmal, nicht zu spät zu erscheinen, da EMP erneut mit einem recht hohen Besucheraufkommen an diesem Tag rechnet.

Sodom & EMP online

https://www.sodomized.info/

https://www.emp.de/