IRON MAIDEN: TOUR UPDATE – RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR

„RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR“ BEGINNT AM 27. MAI IN BUDAPEST

ÜBER 1 MILLION TICKETS FÜR 2025 VERKAUFT

IN 29 STÄDTEN IN GROSSBRITANNIEN UND EUROPA

EDDIE SAGT: „LASST UNS ZURÜCK IN DIE 80ER GEHEN, ALSO LEGT EURE HANDYS WEG!“

MIT EINER SETLIST AUS DEN PRÄGENDEN ERSTEN JAHRZEHNTEN IHRER KARRIERE, DIE IHRE SPEKTAKULÄRSTE SHOW ALLER ZEITEN VERSPRICHT!

ZUM 50. JUBILÄUM DER BANDGRÜNDUNG IM JAHR 1975

IRON MAIDEN beginnen ihre RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR am 27. Mai in Budapest, gefolgt von 31 weiteren Stadion-, Festival- und Arena-Shows in ganz Europa. Da bereits mehr als eine Million Tickets verkauft wurden und die meisten Shows ausverkauft sind, werden Fans darauf hingewiesen, dass produktionsbedingt oder durch die Venues noch zusätzliche Ticketkontingente kurz vor den jeweiligen Shows und an den Showtagen selbst verfügbar sein werden.

Die RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR markiert 50 Jahre seit der Gründung der Band durch Steve Harris Ende 1975. Um das zu feiern, wird den Maiden-Fans eine ganz besondere Setlist versprochen, die die neun Studioalben von “Iron Maiden” bis “Fear Of The Dark” umfasst, mit der spektakulärsten und aufwändigsten Show aller Zeiten!



Passend zu dieser Zeitperiode möchten IRON MAIDEN, dass alle im Publikum diese spektakuläre Show so erleben, wie sie es damals in den 80er-Jahren getan hätten, als viele dieser Songs zum ersten Mal live gespielt wurden. Und wie viele andere Künstler bittet die Band ihre Fans nun, die Konzerte nicht übermäßig mit ihren Handys oder Tablets zu filmen.

Manager Rod Smallwood erklärt: “Wir möchten wirklich, dass die Fans die Konzerte hautnah genießen, anstatt sie nur auf ihren kleinen Bildschirmen zu sehen. Das Ausmaß der Handynutzung heutzutage mindert den Spaß, insbesondere für die Band, die von der Bühne aus auf Reihen voller Handys blickt, aber auch für andere Konzertbesucher. Wir sind überzeugt, dass die Leidenschaft und das Engagement unserer Fans die Konzerte zu etwas ganz Besonderem machen, aber die Handybesessenheit ist mittlerweile so außer Kontrolle geraten, dass sie unnötig ablenkt – insbesondere auch die Band. Ich hoffe, die Fans haben dafür Verständnis und werden die Nutzung ihrer Handykameras aus Respekt vor der Band und ihren Mitfans deutlich einschränken.

Wir wünschen uns sehr, dass ihr stattdessen ‚im Moment‘ lebt und voll und aktiv dabei seid, um jeden einzelnen dieser klassischen Songs in der Stimmung und Art und Weise zu genießen, wie sie ursprünglich gespielt wurden. Bei dieser Show geht es nicht nur darum, unsere Musik zu feiern; es geht, wie ihr sehen werdet, auch um unsere jahrelange Kunst, um Eddie und um die vielen, vielen Maiden-Welten, die wir für euch geschaffen haben. Also bitte respektiert die Band, respektiert die anderen Fans und habt die Zeit eures Lebens, wenn ihr euch eurer Maiden-Familie anschließt, um aus vollem Herzen zu singen, anstatt euer Handy zu zücken!! Das ist doch wirklich nicht zu viel verlangt, oder?“

Die RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR ist ein Teil der Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum von IRON MAIDEN und bietet zahlreiche Events mit Fan-Treffen in den Städten, in denen die Band auftritt. Wie bereits auf der letzten Tour in Australien erfolgreich eingeführt, wird es Eddie’s Official Pop-up Dive Bar geben, die in 20 Städten während der Tour für Treffen vor und nach den Konzerten geöffnet sein wird. Dort gibt es Trooper-Bier und Darkest Red Wein, Essen, exklusives Merch und weiteres Entertainment. Details gibt es auf ironmaiden.com. Bitte beachten: Die Band wird bei diesen Events nicht anwesend sein!

Darüber hinaus wird über die Universal Pictures Content Group noch in diesem Jahr ein Dokumentarfilm in Spielfilmlänge weltweit in die Kinos kommen und Thames & Hudson werden ein offizielles gebundenes Buch zur großartigen visuellen Feier von 50 Jahren IRON MAIDEN veröffentlichen. Weitere Einzelheiten zu diesen beiden spannenden Veröffentlichungen werden in Kürze bekannt gegeben.

MAI 2025

Di, 27. – Budapest Aréna, Budapest, Ungarn *

Mi, 28. – Budapest Aréna, Budapest, Ungarn *

Sa, 31. – Letnany Airport, Prag, Tschechische Republik *

JUNI 2025

So, 1. – TIPOS Arena, Bratislava, Slowakei *

Do, 5. – Trondheim Rocks, Trondheim, Norwegen (Festival)

Sa, 7. – SR-Bank Arena, Stavanger, Norwegen *

Mo, 9. – Royal Arena, Kopenhagen, Dänemark *

Do, 12. – 3Arena, Stockholm, Schweden *

Fr, 13. – 3Arena, Stockholm, Schweden *

Mo, 16. – Olympic Stadium, Helsinki, Finnland *

Do, 19. – Graspop Metal Meeting, Dessel, Belgien (Festival)

Sa, 21. – Utilita Arena, Birmingham, England ^

So, 22. – Co-op Live, Manchester, England ^

Mi, 25. – Malahide Castle, Dublin, Irland *^

Sa, 28. – London Stadium, London, England *^

Mo, 30. – OVO Hydro, Glasgow, Schottland ^

JULI 2025

Do, 3. – Eurockéennes Festival, Belfort, Frankreich (Festival)

Sa, 5. – Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spanien **

So, 6. – MEO Arena, Lissabon, Portugal **

Mi, 9. – Hallenstadion, Zürich, Schweiz **

Fr, 11. – Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Deutschland **

So, 13. – Stadio Euganeo, Padova, Italien **

Di, 15. – Bürgerweide, Bremen, Deutschland **

Do, 17. – Ernst Happel Stadium, Wien, Österreich **

Sa, 19. – Paris La Défense Arena, Paris, Frankreich **

So, 20. – Paris La Défense Arena, Paris, Frankreich **

Mi, 23. – GelreDome, Arnhem, Niederlande **

Fr, 25. – Deutsche Bank Park, Frankfurt, Deutschland **

Sa, 26. – Cannstatter Wasen, Stuttgart, Deutschland **

Di, 29. – Waldbühne, Berlin, Deutschland **

Mi, 30. – Waldbühne, Berlin, Deutschland **

AUGUST 2025

Sa, 2. – PGE Narodowy, Warschau, Polen **

Support-Acts

*Halestorm

^The Raven Age

** Avatar

Die letzten Restkarten gibt es unter www.ironmaiden.com.