Eine Bandvorstellung: Senpai aus Berlin

Senpai (先輩、せんぱい)

bezeichnet das Mitglied mit höherer Erfahrung, Hierarchie, Ebene oder Alter in der Organisation, das einem neuen oder unerfahrenen Mitglied Hilfe,

Freundschaft und Rat anbietet. Dafür muss das Mitglied Dankbarkeit, Respekt und gelegentlich auch persönliche Loyalität zeigen.

Kurz gesagt: Weil wir Senpais heißen, müsst ihr uns mit Respekt behandeln – oder so ähnlich. Aber im Ernst: Wir sind eine vierköpfige Band, gegründet 2019, die sich irgendwo zwischen Melodic Death und Thrash Metal bewegt.

Nachdem wir ein Album und zwei EPs unabhängig voneinander veröffentlicht haben, erscheint unser erstes Studioalbum mit dem Namen „by all means“ am 11. Juli 2025. Unser größter Erfolg für uns war bisher ein Auftritt auf dem Protzen Open Air.

Mitglieder:

Paul – Gesang, Leadgitarre

Kàren – Rhythmusgitarre

Max – Bass

Norman – Schlagzeug

Senpai (先輩、せんぱい)

refers to the member of higher experience, hierarchy, level or age in the organization who offers assistance, friendship and counsel to a new or inexperienced member,

who must demonstrate gratitude, respect, and occasionally personal loyalty. So, basically, because we are called Senpais, you must treat us with respect – or something like this.

But seriously: We are a four-member band, formed in 2019 that finds itself somewhere between Melodic Death and Thrash Metal.

After independently releasing an album and two EPs, our first studio recorded album with the name ‚by all means‘ will be released on July 11th, 2025. Our biggest success so far was a performance at the Protzen Open Air.

Members:

Paul – vocals, lead guitar

Kàren – rhythm guitar

Max – bass

Norman – drums

Hier sind die Herren von Senpai zu finden:

https://linktr.ee/senpais_band

https://open.spotify.com/intl-de/artist/0Td6Kd7LI1Edh6WdvphDBu