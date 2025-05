MOTÖRHEAD: Verlorene „The Manticore Tapes“ angekündigt

MOTÖRHEAD KÜNDIGEN STOLZ „THE MANTICORE TAPES“ AN

‚VERLORENES‘ ALBUM AUS DEM JAHR 1976

WIRD AM 27. JUNI ERSTMALS VERÖFFENTLICHT

ELF BISHER UNVERÖFFENTLICHTE AUFNAHMEN

AUS DER ERSTEN STUDIOSESSION

DER „THREE AMIGOS“-BESETZUNG MIT LEMMY,

FAST EDDIE CLARKE UND PHIL TAYLOR

JETZT DAS NEUE VIDEO ZUM SONG „MOTÖRHEAD“ ANSEHEN

UND „THE MANTICORE TAPES“ VORBESTELLEN –

https://motorhead.lnk.to/TheManticoreTapesPR

1976, ein Jahr nach Gründung der Band, stand die bahnbrechende Besetzung von Motörhead fest. In der sogenannten „Three Amigos“-Ära von Motörhead schlossen sich Lemmy (Bass/Gesang), Fast Eddie Clarke (Gitarre) und Phil “Philthy Animal” Taylor (Schlagzeug) zusammen und begannen ihren außergewöhnlichen Weg an die Spitze der Hardrock-Elite.

Im August 1976 traf sich die Band im legendären Manticore Studio von Emerson, Lake and Palmer in Fulham, um zu proben und die neue Besetzung zu präsentieren. Dort nahmen sie zum allerersten Mal gemeinsam auf und jetzt, 49 Jahre später, ist dieses lange verschollene Band wieder aufgetaucht, entstaubt und in all seiner Pracht restauriert worden, um das 50-jährige Jubiläum der wegweisenden Hardrock-Band zu feiern.

Es ist ziemlich surreal, geradezu unglaublich, dass seit dieser entscheidenden Zeit im Jahr 1976 ein halbes Jahrhundert vergangen ist. Ebenso bemerkenswert – vor allem für diejenigen, die sich an Lemmy erinnern, als er an den Spielautomaten in Londoner Pubs zockte oder die ihn als den in außergewöhnlichstem Maße zugänglichen Rockstar seiner Zeit wahrnahmen – ist der Aufstieg dieses stets bescheidenen Mannes zur ultimativen Rock’n’Roll-Ikone, die Mount-Rushmore-artige Unsterblichkeit erlangte, und das, obwohl er leider schon vor fast zehn Jahren verstorben ist. Lemmy selbst hätte darüber sicherlich hämisch gelacht.

Die hartnäckigen Kämpfe, die Motörhead in den ersten vier ihrer mittlerweile 50 Jahre durchmachten, sind gut dokumentiert und die beinahe zufällige Manifestation dieses Albums – sowie die Umstände, unter denen es aufgenommen wurde – stellen ein bislang kaum bekanntes neues Element in der Geschichte der Band dar, aus dieser Zeit, als ihre Zukunft düster ausgesehen hätte, wenn die Ereignisse nicht einen anderen Lauf genommen hätten.

Zu dieser frühen Geschichte gehörte auch ein wenig erwähnter Mann namens Frank Kennington, der als Roadie für The Who arbeitete, bevor er ins Management wechselte und kurzzeitig die sich durchkämpfenden Motörhead übernahm. Einer von Kenningtons Schachzügen bestand darin, das Trio für das umgebaute ABC-Kino in der Fulham Palace Road zu buchen, das als Hauptquartier der Prog-Supergroup Emerson, Lake and Palmer diente – bekannt als Manticore. Benannt nach der mythischen Bestie aus der persischen Folklore, die ihre Albumcover zierte, war Manticore ein One-Stop-Shop für Bands: Der Vorführraum beherbergte Büros, während der sitzlose Hauptsaal eine nützliche Klangbühne für Bandproben bot. Motörhead ließen sich im Manticore nieder und nahmen ihr Set in Ronnie Lanes mobilem Studio auf, das von Ronnies gutem Freund Ron Faucus bedient wurde.

Faucus gelang es hervorragend, Motörheads wachsende rohe Kraft und High-Speed-Attacken in Songs einzufangen, die bis 1979 Teil ihres Live-Sets bleiben sollten. Diese alternden Bänder wurden durch die sorgfältige Restaurierung aus den Händen des langjährigen Motörhead-Mitarbeiters Cameron Webb in den Maple Studios in Kalifornien wieder zum Leben erweckt und von Andrew Alekel im Bolskine House in Los Angeles gemastert. Das Ergebnis ist ein wahrhaft historischer Moment in der Evolution der größten Ikonen des Hardrock, mit dem ein wichtiger Teil der Entwicklung und Geschichte von Motörhead restauriert und erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

“The Manticore Tapes” werden als Deluxe Expanded Bookpack mit einer Doppel-LP und einer 7”-Single, als Single-LP, auf CD sowie digital erhältlich sein.

Alle Einzelheiten zu den Veröffentlichungen der “The Manticore Tapes” findest du weiter unten.

News und Updates gibt es unter www.iMotorhead.com!

Tracklisten

Deluxe Expanded Bookpack:

LP1

1. Intro (Instrumental)

2. Leavin‘ Here

3. Vibrator

4. Help Keep Us on the Road

5. The Watcher

6. Motörhead

7. Witch Doctor (Instrumental)

8. Iron Horse / Born to Lose (Instrumental)

9. Leavin‘ Here (Alternate Take)

10. Vibrator (Alternate Take)

11. The Watcher (Alternate Take)

LP2 Live: Blitzkrieg on Birmingham ’77

1. Motörhead

2. Vibrator

3. Keep Us on the Road

4. The Watcher

5. Iron Horse

6. Leavin‘ Here

7. On Parole

8. I’m Your Witch Doctor

9. Train Kept a-Rollin‘

10. City Kids

11. White Line Fever

7″ Live at Barbarella’s Birmingham ’77

(bisher unveröffentlicht)

1. Motörhead

2. Keep Us on the Road

LP & CD

1. Intro (Instrumental)

2. Leavin‘ Here

3. Vibrator

4. Help Keep Us on the Road

5. The Watcher

6. Motörhead

7. Witch Doctor (Instrumental)

8. Iron Horse / Born to Lose (Instrumental)

9. Leavin‘ Here (Alternate Take)

10. Vibrator (Alternate Take)

11. The Watcher (Alternate Take)