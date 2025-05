EMP/Eröffnungsfeier: Store Lingen und Outlet Lohne werden zum Gesamt-Store!

EMP Exclusive Merchandise Products:

Store Lingen zieht um in den EMP Outlet Store Lohne

Große Eröffnungsfeier am 5. Juli!

LINGEN. Das EMP Outlet in Lohne erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit: Nur 8 km vom Autobahnkreuz A31 entfernt, sehr gut erreichbar und mit großzügigen Parkmöglichkeiten ausgestattet, wird es nicht nur von Fans auf der Durchreise gern besucht. Diese haben allerdings in der Vergangenheit dort oft das Programm an Neuware vermisst, das ihnen bis dato der EMP Store in der Lingener Innenstadt bietet.



Jetzt macht das Lingener Traditionsunternehmen den logischen Schritt in eine neue Ära: Der EMP Store in Lingen zieht um! Am 28. Mai findet der letzte Verkaufstag in der Lingener Innenstadt statt, danach geht es ab dem 01. Juli im neuen EMP Outlet Store in Lohne weiter.

Der neue Flagship-Store vereint die ganze EMP-Welt an einem Ort in einem Full-Prize-Bereich mit hochwertiger Neuware und den gewohnten attraktiven Outlet-Angeboten – und all das auf einer vergrößerten Fläche mit einem deutlich größeren Komplettangebot sowie mehr Kapazitäten für die Community und die beliebten In-Store-Events: Ein Ort also, an dem Gleichgesinnte nicht nur einkaufen, sondern sich treffen und austauschen können.

Durch die direkte Anbindung an das Autobahnkreuz A31 ist das Einkaufserlebnis für Fans noch bequemer erreichbar und spart den Weg in die Innenstadt. Doch das neue Store-Konzept in Lohne bedeutet neben einem erweiterten Warenangebot und noch barriereärmeren Räumlichkeiten sowie zahlreichen Parkplätzen vor allem auch eines: Raum für mehr – mehr Raum für die großartige EMP-Community, Events und weitere Aktionen. Man darf also gespannt sein.

Los geht es schon am 01. Juli, wenn der Store nach seinem Umbau die Pforten öffnet. Am 05. Juli steigt die große Einweihungsfeier in Lohne, zu der Fans und Freunde eingeladen sind, um den neuen EMP Gesamt-Store zu besuchen und kennenzulernen. EMP freut sich auf dieses neue Kapitel in der Heimat und heißt alle herzlich willkommen – in eine neue EMP-Welt, die Vielfalt, Leidenschaft und gemeinsame Erlebnisse an einem Ort unter einem Dach vereint.

Eröffnungsfeier im EMP Flagship-Store & Outlet in Lohne am 5. Juli ab 14:00 Uhr u.a. mit Konzert der italienischen Linkin-Park-Tribute-Band From Zero und vielen weiteren Überraschungen Eintritt frei!

EMP Outlet Store A31

Einsteinstr. 6

49835 Wietmarschen-Lohne

Deutschland