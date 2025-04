ANNIHILATOR: Studioalben (1994 – 1997) bald wieder im Handel!

DIE STUDIOALBEN AUS DEN JAHREN 1994 – 1997

AB 6. JUNI 2025 WIEDER IM HANDEL

Annihilator gilt als die erfolgreichste kanadische Heavy Metal/Thrash-Band aller Zeiten und zählt zu den einflussreichsten Pionieren des Thrash-Metals weltweit. Ihr Erfolg spricht für sich – geprägt von herausragenden Live-Shows und vor allem durch Jeff Waters, der sich als wahres Multitalent zeigt: Als Gitarrist, Sänger, Studio-Bassist, Songwriter, Produzent sowie Mixing- und Mastering-Engineer ist er die treibende Kraft hinter der Band.

In den kommenden Jahren wird earMUSIC Annihilator mit einer Reihe von CD- und Vinyl-Neuauflagen ihres begehrten Backkatalogs Tribut zollen. Jedes Studioalbum erscheint in einer neu remasterten Version, auf hochwertigem schwarzen 180g Vinyl im Gatefold sowie als CD-Digipak Edition. Beide Formate bieten ein überarbeitetes Artwork und enthalten brandneue Liner-Notes von Alex Milas (u. a. Metal Hammer UK), der für diese Reissue-Reihe ein exklusives Interview mit Jeff Waters geführt hat.

Zudem werden die zahlreichen Demoaufnahmen und Bonustracks aus den jeweiligen Album-Epochen erstmals im Rahmen der Reissue-Reihe sowohl auf CD als auch in digitalen Shops als gesammelte Edition erhältlich sein.

Die Neuauflage des Katalogs beginnt am 6. Juni 2025 und widmet sich einer entscheidenden Ära in der Geschichte von Annihilator. Mit der Wiederveröffentlichung von “King Of The Kill” (1994), “Refresh The Demon” (1996) und “Remains” (1997) werden Alben von der Mitte bis zum Ende der 90er-Jahre präsentiert, die Jeff Waters’ beeindruckende Entwicklung als Songwriter, Gitarrist und Produzent widerspiegeln. Die drei Alben verbinden die Intensität des Thrash-Metal mit melodischen Elementen, Experimentierfreude und Groove. Diese Reissue-Reihe präsentiert eine Band, die niemals stillstand.

“King Of The Kill” repräsentierte das volle Potenzial von Annihilator. Es war das Comeback und die Wiedergeburt einer neuen, verschlankten Annihilator-Besetzung, die gegenüber den Veränderungen in der Branche unempfindlich war, und es etablierte Jeff Waters als gitarrenschwingenden und songschreibenden Titanen in einer Zeit der großen Unsicherheit. Annihilator war endlich angekommen.

Für alle, die sich nach dem doppelläufigen Treffer von “King Of The Kill” gerade erst wieder aufgerappelt hatten, war “Refresh The Demon” genau das, was der Arzt verordnet hätte. Laut Waters war es eine Fortsetzung derselben kreativen Rolle, die “King Of The Kill” inspiriert hatte, und fühlte sich wie ein zweiter kreativer Aufschwung an.

“Remains” war das kühnste Experiment von Annihilator, ein gewagter Vorstoß in die Industrial-geprägte Härte, der sich den Erwartungen widersetzte. Jeff Waters war für fast alle Aspekte der Aufnahmen verantwortlich und verfolgte einen mechanischeren und Groove-betonteren Ansatz. Obwohl das Album eine Abkehr von den früheren Thrash-Wurzeln der Band darstellte, blieb sein charakteristisches Gitarrenspiel erhalten. „Remains“ erscheint erstmals überhaupt auf Vinyl.

“More Noise Vol. 1” bietet einen Einblick in den kreativen Prozess von Annihilator während der “King Of The Kill”-, “Refresh The Demon”- und “Remains”-Ära. Diese Sammlung von Demoaufnahmen und Bonustracks fängt die rohe Energie, das Experimentieren und die unverwechselbare Gitarrenarbeit von Jeff Waters ein und zeigt die Entwicklung des Bandsounds. Zum ersten Mal werden mit “More Noise Vol. 1” die Bonus-Tracks dieser Alben auf einer CD gebündelt.

Die Wiederveröffentlichung der Alben aus den Annihilator-Jahren 1994 bis 1997 stellt lediglich den Anfang dar. Fans und Sammler dürfen sich schon bald auf weitere Neuauflagen freuen.

https://www.earmusic.com/annihilator-reissues/

https://www.youtube.com/watch?v=TEA5ilIMCUs