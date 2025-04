LEACH: NEUE Single „Ominous One“ + erste Welle Tourdaten!

LEACH – “Ominous One”: Brandneuer Song als Single und Video

Tourdaten für Osteuropa veröffentlicht!

Sie sind rasend schnell, brutal bis zum Gehtnichtmehr, verdammt laut und endlich zurück: Ein knappes Jahr nach dem Erfolgsalbum “New Model Of Disbelief” schlägt die Vierer-Lanze LEACH nun erneut mit einer fetten Klangattacke zu und garniert diese auch gleich mit einem energiegeladenen Musikvideo.

In “Ominous One” präsentieren sich die so experimentierfreudig-wandelbaren Schweden von ihrer death-thrashigeren Seite und verneigen ihr Haupt einmal mehr vor den Großen Alten der Szene, ohne dabei zu vergessen, einen ordentlichen Schuss ihrer eigenen DNA, für die ihre Fans sie so lieben, mit hineinzugeben. Wie eine schwarz angehauchte Rückbesinnung auf den guten klassischen Göteborg-Death beginnend, entwickelt sich “Ominous One” vom Fleck weg zu einem echten sozio-kulturellen Überdruckventil für den lähmenden Stress, den eine viel zu laut schreiende und polternde Politlandschaft immer öfter und in immer mehr Menschen auszulösen vermag.

Die Band ist dafür bekannt, aus der Verehrung des Sounds unserer thrashigen Gründerväter keinen Hehl zu machen und spricht diese in Bezug auf die Bridge, die das knackige Solo einleitet, auch offen an: “Was die Bridge angeht, ist sie stark von Slayer beeinflusst, mit dem langsamen, aber charakteristischen Ride-Becken aus der rechten Hand, dessen Schlag sich verdoppelt, wenn die Vocals einsetzen. Auch der Sprechgesang hier erinnert mich an die Slayer der ‘Seasons In The Abyss’-Ära. Hinzu kommt ein Over-the-top-Solo, das sich musikalisch gut einfügt und nahtlos in den abschließenden Refrain übergeht, der doppelt so lang ist und den Song ausklingen lässt.”

Unterstrichen wird das Ganze durch die kleine ironische Anlehnung an Emma Lazarus’ so unsterbliches wie hoffnungsvolles Gedicht “The New Colossus”, die – mit einem LEACH-typischen Spin versehen – den Refrain eröffnen darf.

Auch die Produktion des Songs ist, wie man es von LEACH mittlerweile erwartet, nicht von schlechten Eltern – mit Christian Silver und Manne Engström vom Studiomega in Varberg, wo schon die Werke von Kreator, Arch Enemy und Soilwork perfekt veredelt wurden, kam hier das gleiche Spitzenteam zum Einsatz, das bereits “New Model Of Disbelief” zum Killersound verhalf.

Link zum Video auf YouTube: https://youtu.be/qMd2nqtfGSY

“Ominous One” ist als Single ab dem 11. April auf allen digitalen Plattformen erhältlich und kann bereits hier vorgemerkt werden:

https://orcd.co/ominousone

Doch damit ist längst noch nicht Schluss, denn “Ominous One” ist nur eine von drei geplanten brandneuen Singles, mit denen LEACH ihre Fans feiern wollen. Und da feiern am besten gemeinsam geht, kommt jede davon mit einem frischen Schwung an Tourdaten daher, gestartet wird in Osteuropa:

23. APRIL – DANZIG, Polen – Pub Torpeda

24. APRIL – CZĘSTOCHOWA, Polen – Muzyczna Meta

25. APRIL – BUDAPEST, Ungarn – Analog Music Hall

26. APRIL – ZALAU, Rumänien – Rock’n’Roll Center

27. APRIL – KRAKOW, Polen – Pub Pod Ziemią – Rock Pub

Dass LEACH auf ihre besten Fans der Welt zu Recht mega stolz sind und auch warum, sagen sie uns kurzerhand selbst: “Wir freuen uns riesig, wieder auf Tour zu gehen und Freunde wiederzutreffen! Für uns ist es das erste Mal, dass wir in Ungarn und Rumänien auftreten, deshalb sind wir besonders heiß auf diese Termine. Es war gar nicht so einfach, ein Datum und einen Veranstaltungsort in Budapest zu finden, also hat ein Fan die richtigen Kontakte geknüpft, um das zu ermöglichen. So eine großartige Community-Leistung, so gut gemacht – vielen Dank dafür!”



Es bleibt also weiterhin spannend rund um die wilden Schweden – mit weiteren neuen Stücken und Tourdaten darf gerechnet werden.