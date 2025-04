Gossenpoeten releasen neue Single „So jung wie heute“ (VÖ: 18.04.2025)

Die Gossenpoeten melden sich lautstark zurück – mit ihrer neuen Single

„So jung wie heute“ setzen sie ein kraftvolles Ausrufezeichen.

Die Gossenpoeten schlagen ein neues Kapitel auf – mit ihrer brandneuen Single „So jung wie heute“ liefern sie einen Sound, der kompromisslos nach vorne geht und trotzdem ganz tief trifft. Erstmals steht die E-Gitarre unüberhörbar im Vordergrund – laut, kantig, voller Druck. Sie gibt den Takt vor für einen Song, der genau da packt, wo das Leben pulsiert: Mitten im Moment. „So jung wie heute“ ist mehr als nur Musik – es ist eine Hymne an das Hier und Jetzt, an durchzechte Nächte, spontane Entscheidungen und diese magischen Augenblicke, in denen alles möglich scheint.

Der Song feiert das Leben in seiner intensivsten Form – roh, ungebremst und ehrlich. Er ist der Soundtrack für schweißnasse Clubnächte, für das erste Bier auf dem Bordstein, für dieses flüchtige Gefühl von Freiheit, das einem mit voller Wucht ins Herz knallt. Und doch bleibt da – ganz typisch Gossenpoeten – auch Raum für Zwischentöne: Denn wo das Licht am hellsten brennt, ist der Schatten nie weit. In all der Euphorie liegt auch ein Hauch Wehmut, eine Ahnung davon, dass nichts für immer ist – und genau das macht diese Momente so kostbar.

Mit „So jung wie heute“ zeigen die Gossenpoeten eine neue, mutigere Seite von sich. Der Sound ist druckvoller, wilder, urbaner – ohne die poetische Tiefe und das emotionale Gespür zu verlieren, das ihre Songs von Anfang an ausgemacht hat.

Die Single ist eine Einladung zum Mitgrölen, zum Durchdrehen, zum Fühlen – mit offenem Herzen und voller Lautstärke. Und sie macht klar: Die Gossenpoeten sind bereit, neue Wege zu gehen. Mit Leidenschaft, Haltung und einem ganz eigenen Sound, der hängen bleibt.

Pre Save Link:

https://save-it.cc/foxy-records/so-jung-wie-heute

Seit über sieben Jahren ziehen sie mit ihrem ganz eigenen Sound durch die Clubs, Kneipen und Festivalwiesen der Republik – die Gossenpoeten: freundliche Trinkbegleiter aus dem Herzen Frankens, musikalische Geschichtenerzähler und leidenschaftliche Bühnenchaoten.

Mit ihrem Debütalbum „Nah am Folk“ (2018) und dem Nachfolger „Tavernentempler“ (2020) haben sie sich schnell einen festen Platz in der deutschsprachigen Folk-Szene erspielt – irgendwo zwischen Lagerfeuerromantik, krachender Kneipenparty und nachdenklicher Lyrik. Die vierköpfige Truppe – bestehend aus Darian dem Dichter, dem Wandervogel, Fynn dem Vagabunden und der Füchsin – brachte von Anfang an eine ehrliche Mischung aus Witz, Herz und musikalischem Können auf die Bühne.

2023 bekam die Bande Zuwachs: Mit Herr Frischbier an den Drums kam nicht nur neuer Schwung, sondern auch eine satte Portion rhythmischer Wucht ins Spiel. Sein rauer Groove verleiht dem Gute-Laune-Folk der Gossenpoeten eine neue, kraftvollere Note – ohne dabei den Charme der alten Tage zu verlieren.

Am 06. Oktober 2023 erschien das dritte Studioalbum „Weltenbummler“ – ein musikalisches Reisetagebuch zwischen Fernweh, Festivaleuphorie und gesellschaftlichem Tiefgang. Die Songs sind inspiriert von Tourgeschichten, Weltgeschehen und der ewigen Sehnsucht nach dem Meer. Sie wechseln mühelos zwischen ernsten Tönen und hymnischen Mitsing-Parts, zwischen Nachdenklichkeit und feuchtfröhlicher Feierlaune. Es ist ein Album, das Horizonte öffnet – ohne dabei die Wurzeln im Tavernenboden zu verlieren. Von Tavernentemplern zu Weltenbummlern – so lässt sich die Entwicklung der Band wohl am besten beschreiben.

Live sind die Gossenpoeten längst mehr als ein Geheimtipp. Als Support von dArtagnan tourten sie quer durch Deutschland und standen auf renommierten Szene-Festivals wie dem Sternenklang Festival, dem Festival Mediaval, dem Feuertanz Festival, dem Mittelalterlichen Phantasie Spektakulum oder dem Schlosshof Festival auf der Bühne.

Und egal, ob kleine Clubshow oder großes Festival – wenn die Gossenpoeten loslegen, wird getanzt, gesungen und getrunken. Immer mit einem Augenzwinkern. Immer mit Gefühl. Und immer ein bisschen wie zu Hause – egal, wo sie gerade sind