LYCANTHRO – Neue Videosingle feat. Laura Guldemond (BURNING WITCHES)

LYCANTHRO: Neue Single und neues Video

„The Great Masquerade“ feat. Laura Guldemond (Burning Witches)

Zweites Album „REMNANTS OF RAPTURE“ kommt am 23. Mai

Die kanadische Power-Metal-Band Lycanthro hat ihre brandneue Single “The Great Masquerade“ inklusive Musikvideo veröffentlicht. Auf dem Track ist Laura Guldemond, die stimmgewaltige Frontfrau der Schweizer Heavy-Metal-Titanen Burning Witches, mit ihrem unglaublichen Gesangstalent zu hören. Der elektrisierende Song ist die zweite Single aus Lycanthros mit Spannung erwartetem neuen Album “Remnants of Rapture”, das am 23. Mai bei Psychomanteum Records erscheint.

“The Great Masquerade” ist ein episches Heavy-Metal-Duett, das das großartige dynamische Zusammenspiel zwischen Lycanthros charakteristischem Sound – einer energiegeladenen Fusion aus Power Metal, Thrash und traditionellem Heavy Metal – und Laura Guldemonds überzeugender stimmlicher Präsenz demonstriert. Der Song erzählt eine kraftvolle Geschichte und verwebt grandiose Melodien, donnernde Riffs und glühende Soli zu einer unvergesslichen Metal-Hymne.

Das dazugehörige Musikvideo fängt die Intensität und theatralische Essenz des Songs ein und erweckt die Lyrics mit einer visuell beeindruckenden Ästhetik zum Leben. Die Zusammenarbeit zwischen Lycanthro und Guldemond ist ein aufregender Moment für Fans beider Bands, denn gemeinsam liefern sie einen Song, der sowohl wild als auch hymnisch ist.



Das Video zu „The Great Masquerade“ gibt es hier:

https://youtu.be/MjIe6sNjy20

Das neue Lycanthro-Album „Remnants of Rapture“ erscheint am 23. Mai:

CD vorbestellen

Digitaler Pre-save

Lycanthro ist eine enigmatische Power-Metal-Band aus Ottawa, Kanada. Ihre einzigartige Verschmelzung von Power, Thrash und traditionellem Metal liefert eine epische Klangwelt, die ebenso kühn wie unvergesslich ist. Inspiriert von Bands wie Savatage, W.A.S.P., Blind Guardian und anderen, jagen Lycanthro stolz in der Welt des wahren Metals. Ihre Musik ist eine Fantasie-Reise durch die Welt des klassischen Horrors, der Popkultur und der Mythologie, die uns durch Erzählungen über persönliche Kämpfe und frenetisches Siegesgeheul leitet.

Nach einer frühen Demo und einer EP präsentierten Lycanthros bereits auf ihrem von der Kritik gefeiertem Album “Mark of the Wolf” (2021) eindringlich kraftvolles Storytelling, dynamische Arrangements und sogar die Zusammenarbeit mit einem Kammerchor. Lycanthro haben schon auf Bühnen wie dem ‘Power Metal Quest Fest’ in Großbritannien oder beim ‘Legions of Metal’ in Chicago gespielt und laden nun ein weltweites Publikum ein, sich ihrem Rudel anzuschließen.

Nachdem sie sich dem US-amerikanischen Metal-Label Psychomanteum Records angeschlossen haben, werden die wolfsechten Metal-Outlander im Mai 2025 ihr sehnlichst erwartetes zweites Album “Remnants of Rapture” veröffentlichen. Darauf beweisen Lycanthro mit jeder Note, dass das Heulen niemals stirbt, die Jagd niemals endet und die Nacht niemals still ist.

IN METAL WE TRUST!