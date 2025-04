Reisegruppe Schwermetall Metal Night 15.März 2025 Mein Rückblick

Die Reisegruppe Schwermetall aus Mittelhessen lädt ein. Zur Metal Night am 15. März 2025 ins Bürgerhaus in Ober-Mockstadt. Mit 5 Bands aus der Region mit Knockdown Brutality aus der Wetterau, Insulter aus Frankfurt, Stagewar ebenso Frankfurt, & Dying Angel aus dem schöne Taunus. Und als Krönung des Line Up gibt’s mit Motörhell kann man sich vielleicht erahnen ha von wegen mit den Herren gibt’s Lemmy & Co aus Bella Italia. Und für alle die Tattoos haben & lieben können an dem Abend ihre Sammlung an Körperbemalung erweitern denn Luisa von Lucifers Art & Michele von R.INK.Sdorf Tattoo sind auch mit dabei. Na das kann doch nur gut werden.

Das Bürgerhaus war schon gut besucht als ich eingetrudelt bin erst mal an die Kasse & mir mein Bändchen geholt & drauf direkt mit Teuvo bisse babbeln können. Habe dann noch einige Herren & Damen von der Reisegruppe Schwermetall kenne lernen dürfen. In der Halle & auch allgemein war es eine sehr gemütliche Atmosphäre und was besonders toll war der Abend ist ausverkauft gewesen eine mehr als großartige Resonanz für die erste Veranstaltung von der Reisegruppe Schwermetall.

Kleine Info am Wegesrande Die RS hatte noch vor geraumer Zeit noch ihre Stammtische im Wissengickel abgehalten. Aber seit diesem Jahr ist offiziell das Bürgerhaus in Ober-Mock Stadt ihr neuer Treffpunkt. Was mir persönlich sehr entgegenkommt da ein Bürgerhaus generell barrierefrei ist J

In der Halle gab’s von den Bands des Abends Merchstände zum Bummeln auch die RS hat ihr eigenes Merch Buttons & Shirts. Ich hatte mir zum Ende des Abends noch ein Konzert Plakat ergattert was nun meinen Schrank ziert.

Den Opener hatten die Herren von Dying Angel ausm Taunus. Es gab feinsten Heavy Metal auf die Ohren was dem Publikum sehr gefiel & am Ende gab’s noch mit „Were not gonna take it“ ein Twisted Sister Cover da wurde das Tanzbein geschwungen und lautstark mitgesungen. Ein Erinnerung Tränchen verdrückt das lief immer am Ende des BYH Festival.

Nach einem gelungenen Beginn in den Abend & einer kurzen Umbaupause gings mit Knockdown Brutality aus der Wedderau weiter. Und der Name ist Programm nun war richtig Bewegung vor und auf der Bühne. Was dem Sänger da aus seinem Stimmkehlchen raus geholt hatte mein lieber Herr Gesangsverein. Metal schön auf die Zwölf.

Nachdem das Publikum sich gebührend bei Knockdown Brutality verabschiedet und sich warm gemosht hatte nahmen nun die Frankfuder von Insulter die Bühne in Beschlag. Nun ich sage es mal so. Hätten Venom mit Motörhead zusammen ein Kind und das würde in die Fußstapfen der Eltern treten würde es sich garantiert so anhören wie Insulter.



Also was das Trio Infernale da auf der Bühne abgezogen war richtig geil besonders wie der Schlagzeuger abliefert da würde der Dura Zell Hase kreidebleich werden. Der Auftritt war mit einer der am meisten Freude bereitet hatte. Black/Thrash its best!!

Bei den Herren von Stagewar aus Frankfurt dem Co Headliner des Abends musste ich mir eine Weile meine Beine ausruhen & war nicht im Saal dabei. Aber was ich gehört hatte klang ziemlich klasse und hatte ordentlich Wumms das Publikum hatte es ihnen auch gedankt mit wiederkehrenden Zugabe Rufen denen die Band auch immer wieder nachgekommen war. Werde mir die Musik der Herren nochmal zu Gemüte führen.

Übrigens das provisorische Studio der beiden Damen von Lucifers Art & R.INK.Sdorf Tattoo hatte eine riesen Resonanz. Immer wenn ich vorbei schaute lag oder saß da jemand. Drei Mädels von der RS haben sich ihre Hände verzieren lassen & ein Herr war ganze neunmal unter der Nadel. Also die Idee beide Kunstformen an den Abend zu vereinen ist mehr als gelungen.

Mit etwas Zeitverzögerung nahmen der Headliner Motörhell aus Italien die Bühne in Beschlag. Es war schon ein wenig Übernatürlich warum? nun es gibt viele die die Songs von Motörhead covern & einen Bart wie Herrn Kilmister kann sich jeder stehen lassen. Nun das große ABER der Bart die Haare & vor allem die kantigen Gesichtszüge das alles hatte der Herr hinter dem Bass. Und dann auch noch in der obligatorischen Kilmister Kluft war der Zauber komplett. Wenn man es jetzt nicht wüsste dass der gute Mann im Jahr 2015 diese Welt verlassen hat könnte man denken: „der hat sich aber gut gehalten“

Eine leicht nostalgische aber richtig tolle Stimmung herrschte im Saal. Vor der Bühne war nun Ausnahme Zustand. Auch waren viele Besucher (Fans der ersten Stunde) extra gerade für diesen Auftritt gekommen um ihre Helden und deren Songs zu feiern. Diese fröhlichen Gesichter (wie kleine Kinder in der Weihnachts Stube) war einfach nur schön. Und damit ging der Abend seinem fulminanten Ende entgegen.

Mein Fazit: Ja was soll ich sagen ich hatte einen richtig schönen Abend mit 5 tollen Bands. Viele Leute getroffen (einen der aussah wie Tommy Chong) & viele Gespräche oft mit tiefgründigem Hintergrund geführt. Habe einen Teil der Reisegruppe kennengelernt was für liebe Menschen die mich so herzlich aufgenommen haben & immer wieder gefragt haben ob ich irgendwas bräuchte. Vielen lieben Dank für die Einladung.