ROCKHARZ 2025: Finale Bandwelle!

Neues von der Teufelsmauer:

ROCKHARZ gibt finale Bandwelle bekannt!

Es ist soweit: Das ROCKHARZ veröffentlicht die finale Bandwelle für die 2025er-Ausgabe des beliebten Festivals unterhalb der Teufelsmauer und zeigt sich dabei gewohnt abwechslungsreich.

Die Dark-Rocker MONO INC., deren vergangene zwei Studioalben wochenlang auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts verweilten, die Rap-Metaller von CLAWFINGER, die zu den Wegbereitern ihres Genres zählen und zurecht Kultstatus genießen und die britische Blackmetal-Speerspitze CRADLE OF FILTH feiern ein Wiedersehen mit den Rock- und Metalfans im Harz.

Und das ist noch längst nicht alles. ROCKHARZerinnen und ROCKHARZer, die es in der knappen Woche bis zum Ausverkauf aller 25.000 Tickets geschafft hatten, eines zu ergattern, können sich noch über weit mehr freuen, denn es kündigen sich außerdem an: INSOMNIUM, TYR, PRO-PAIN, NACHTBLUT, THE NEW ROSES, HARPYIE, MISTER MISERY, AEPHANEMER, THE GEMS, EXCREMENTORY GRINDFUCKERS, ROBSE, TRAGEDY, ARCTIS und VELVET RUSH.

Leider gibt es auch zwei Absagen zu vermelden, da nicht nur die bereits angekündigten ALL THAT REMAINS, sondern auch FLOGGING MOLLY es nicht schaffen werden, in diesem Jahr dabei zu sein.

Wichtig für alle, die den Kauf eines der limitierten Tagestickets erwägen: Das Veranstalterteam stellt für die kommenden Tage auch die Bekanntgabe der Tagesaufteilung in Aussicht. Es lohnt sich also, die Web-Präsenzen des ROCKHARZ im Auge zu behalten!

Komplettes Billing des ROCKHARZ 2025, alphabetisch sortiert:

ABBATH DOOM OCCULTA (100% IMMORTAL-Songs)

AEPHANEMER

ANY GIVEN DAY

APRIL ART

ARCTIS

ASENBLUT

ASP

AVATARIUM

BOKASSA

CLAWFINGER

COMBICHRIST

CRADLE OF FILTH

DARK TRANQUILLITY

DEFECTS

DELIVER THE GALAXY

DESERTED FEAR

DIE KASSIERER

DRACONIAN

DRAGONFORCE

EXCREMENTORY GRINDFUCKERS

FROG LEAP

FROZEN CROWN

GLORYHAMMER

GRAND MAGUS

GREEN LUNG

HARPYIE

HEAVEN SHALL BURN

IN EXTREMO

INSOMNIUM

J.B.O.

KING DIAMOND

KUPFERGOLD

MEMORIAM

MISTER MISERY

MONO INC.

MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN

NACHTBLUT

NON EST DEUS

OVERKILL

POWERWOLF

PRIMAL FEAR

PRO-PAIN

RHAPSODY OF FIRE

ROBSE

SAXON

SEASONS IN BLACK

SODOM

SOLSTAFIR

SOULFLY

THE GEMS

THE NEW ROSES

TRAGEDY

TYR

VADER

VELVET RUSH

VERSENGOLD

VISIONS OF ATLANTIS

WARKINGS