UNANTASTBAR kündigen zehntes Studioalbum “FÜR IMMER WIR” an

Erste Single “Ich will nicht” draußen / Album- und Tour-VVK gestartet

20 Jahre, drei Studioalben in Folge auf Platz 2 der Offiziellen Deutschen Albumcharts und immer noch kein bisschen leise! Wer UNANTASTBAR kennt, dem war klar, dass es nach dem Jubiläumsalbum “20 JAHRE LAUT – LIVE” vom Mai 2024 und dem letzten Studioalbum “WIR LEBEN LAUT” Ende 2022 nicht lange ruhig bleiben kann um die fünf Südtiroler Rocker. Und das beweisen sie gleich zum Jahresbeginn 2025 mit ebenjener Power und Leidenschaft, die ihnen neben der Vielzahl an Charterfolgen vor allem auch eine unglaublich treue Fanbase beschert hat.

Kaum ist das zehnte Studioalbum “FÜR IMMER WIR” (VÖ: 23.05.), die nächste Zusammenarbeit mit der Napalm-Records-Tochter Spinning Goblin Productions, angekündigt, legen die Jungs Tourdates für 2025/Anfang 2026 nach und hauen direkt auch die erste Single vom Album raus: “Ich will nicht” kommt als wortwörtliche Ansage, eine waschechte, ehrliche Punkrock-Nummer und gibt damit einen Vorgeschmack auf ein Album, das sicher nicht nur die Herzen der Fans höherschlagen lassen wird. Das beeindruckende Video zum Song gibt es ab sofort hier:

Link zum Video auf YouTube: https://youtu.be/mvGTe6iNacE

Der Track, die Lyrics, die Message bleiben hängen. Und genau das ist es, was UNANTASTBAR ausmacht, vor über 20 Jahren genau wie heute und mit einem neuen Album, das ein Statement ist, ein Manifest, ein Herzschlag für alle, die sich Punkrock als Lebensgefühl auf die Fahne schreiben: Von brachialen Hymnen bis zu nachdenklichen Momenten – „FÜR IMMER WIR“ schreit, weint, feiert – und ist dabei unverkennbar authentisch und kompromisslos UNANTASTBAR.

Die Songs darauf sind Lieder für Außenseiter, Rebellen und Kämpfer. Sie erzählen von Narben, Niederlagen und Siegen, von Freundschaft und Verrat, davon, sich selbst treu zu bleiben – gegen alle Widerstände. UNANTASTBAR können es kaum erwarten, die neuen Songs endlich mit der ganzen Welt teilen zu können: “Das hier ist mehr als ein Album. Es ist eine vertonte Lebensart.

Ein Mittelfinger an die, die uns kleinhalten wollen, und eine Umarmung für die, die genau wie wir niemals aufgeben. ‘FÜR IMMER WIR’ ist kein Blick zurück, sondern ein Aufschrei nach vorn. Ein Album, das Geschichten erzählt, Wunden aufreißt und zugleich Hoffnung gibt. Für alle, die noch an echte Musik glauben. Für alle, die den Alltag hinter sich lassen wollen. Für alle, die wissen, dass wir zusammen stärker sind: FÜR IMMER WIR.”

Und zusammen ist natürlich auch das Stichwort, wenn es darum geht, die Songs und ebendiesen Gemeinschaftsgeist auf die Bühnen da draußen zu bringen – und wie gewohnt mit allen Fans zu feiern. Mit insgesamt über 30 Dates ist die FÜR IMMER WIR Tour 2025/26– inklusive Album-Release-Shows und Festivalauftritten – eine weitere Ansage. Und die kommt mit einem Versprechen, denn was dort wartet ist nichts anderes als ehrlicher, energiegeladener und verdammt lauter Punkrock. Oder wie UNANTASTBAR versprechen: “Wer hier fehlt, verpasst nicht nur ein Konzert – er verpasst den verdammten Soundtrack seines Lebens. Punkrock, Deutschrock, Hardrock, nennt es wie ihr wollt. UNANTASTBAR steht für ein Lebensgefühl, für Momente, die für immer bleiben. Das wird mehr als ein Abend. Das wird Geschichte, die wir zusammen schreiben.”

Album-Tracklist

1. Ich will nicht

2. Der letzte macht das Licht aus

3. Für immer jung

4. Ich warte auf Dich

5. Beautiful day

6. Dein Leben, Deine Wahl

7. Keiner kann mich ändern

8. Zuhause

9. Ich nehm Dich mit

10. Alles wird gut

11. Dieser eine Moment

12. Neben mir

13. Immer wenn ich geh

“FÜR IMMER WIR” kommt am 23.05.2025 und wird als Limited Boxset, Limited Splatter Vinyl, Limited Black Vinyl, Limited Liquid Vinyl (stark limitiert auf 100 Stück), Kassette (stark limitiert auf 100 Stück) und Digipak CD erhältlich sein, die ab sofort unter https://lnk.to/Unantastbar-FuerImmerWir vorbestellt werden können. Karten für die Release-Konzerte und die FÜR IMMER WIR Tour 2025/26 gibt es bereits unter www.unantastbar-tickets.com.

FÜR IMMER WIR Tour 2025/26

29.05.25 Nürnberg – Löwensaal

30.05.25 Frankfurt – Batschkapp

31.05.25 Stuttgart – LKA-Longhorn

07.06.25 Loburg – WIR LEBEN LAUT Festival

10.07.25 Laichingen – Rock dein Leben

18.07.25 Dresden – Festung Königstein – Open Air

19.07.25 Augsburg – Sommer am Kiez

25.07.25 Obermehler – G.O.N.D.

15.08.25 Bitterfeld – Goitzsche Festival

20.09.25 Schwimmbad Moos – Balsthal (Schweiz)

02.10.25 Backstage – München

03.10.25 Geiselwind – Monster Festival

04.10.25 Leipzig – Felsenkeller

16.10.25 Cottbus – Gladhouse

17.10.25 Rostock – Moya

18.10.25 Erfurt – Club Central

06.11.25 Magdeburg – Factory

07.11.25 Bremen – Aladin

08.11.25 Oberhausen – Turbinenhalle

20.11.25 Köln – Essigfabrik

21.11.25 Alsfeld – Hessenhalle

22.11.25 Innsbruck – Music Hall (Österreich)

05.03.26 Berlin – Festsaal Kreuzberg

06.03.26 Wadern – Stadthalle

07.03.26 Balingen – Volksbankmesse

12.03.26 Wien – Szene (Österreich)

13.03.26 Regensburg – Eventhall Airport

14.03.26 Bielefeld – Lokschuppen

16.04.26 Braunschweig – Westland

17.04.26 Lichtenfels – Stadthalle

18.04.26 St Vith – Triangel (Belgien)