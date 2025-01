Motörhead Starten Ihr 50. Jahr Mit Bedeutenden Motörhead For Life Events

Motörhead, generationsübergreifender Soundtrack und Lebensstil für Millionen von Menschen weltweit, feiern 2025 ihr 50-jähriges Jubiläum. Zu Ehren dieses historischen Meilensteins werden das ganze Jahr über eine Reihe von Veröffentlichungen und Veranstaltungen stattfinden. Mit Live-Auftritten vor Millionen von Fans und über 25 Millionen verkauften Alben in ihrer Karriere sind die mit einem Grammy ausgezeichneten Motörhead auch zu Beginn ihres goldenen Jubiläums so beliebt wie eh und je. Im Oktober 2024 erreichte die Band mit „Lawman“ eine brandneue Top-10-Single-Platzierung in Großbritannien, verzeichnete weltweit über 320 Millionen Streams, 20 Millionen Hörer auf Spotify und über 112 Millionen Aufrufe auf YouTube. Und beginnend mit einer ganz besonderen Veröffentlichung, die im Mai bekannt gegeben wird, wird das Jahr 2025 ein Fest sein, das bestätigt: Motörhead is For Life und Lemmy is Forever.

„Es ist unglaublich, zu wissen, dass unsere Musik und alles, wofür sie steht, nach wie vor bei so vielen Menschen auf Resonanz stößt“, sagt Gitarrist Phil Campbell. „Natürlich sind wir enorm dankbar, dass wir immer noch so geschätzt werden und ganz ehrlich – die Musik bleibt so lebendig und wichtig wie eh und je, denn sie hat eine einzigartige Energie und Ehrlichkeit, die wir alle immer brauchen werden.“

„Es ist eine bemerkenswerte Geschichte, die Verbindung, die wir mit unseren Fans haben, kann man nur als Familie bezeichnen und es ist so aufregend, zu sehen, wie diese Familie immer noch wächst“, sagt Mikkey Dee. „Aber es ergibt auch Sinn, denn die Leute wissen, wer wir sind und worum es in der Musik geht. Motörhead hat immer dafür gestanden, es auf UNSERE Art zu machen; es ist zeitlos und inspiriert die Leute weiterhin, diesen Weg zu gehen.“

Den Auftakt der Feierlichkeiten bilden limitierte Vinyl-Sondereditionen der Motörhead-Alben „Overkill“, „Bomber“ und „Ace Of Spades“ zum 50-jährigen Jubiläum. Sie sind alle als Half-Speed-Master geschnitten, als spezielle Farbkonfigurationen gepresst, enthalten ein exklusives Poster und werden am 28. Februar veröffentlicht.

Hier vorbestellen:

https://motorhead.lnk.to/50vinylOBAPR

Am 8. Mai, dem Internationalen Motörhead-Tag, findet dann eine ganz besondere Lemmy Forever Aschezeremonie statt – die Enthüllung einer Lemmy-Statue in seinem Geburtsort Stoke-On-Trent. Der Bildhauer der Statue ist der bekannte britische Künstler Andy Edwards (der bereits Statuen von den Beatles, Bob Marley und den Bee Gees geschaffen hat). Motörhead-Gitarrist Phil Campbell wird die Asche beisetzen sowie die Feierlichkeiten leiten. „Diese neue Statue von Lem ist etwas Besonderes. Nicht nur, weil wir denselben Geburtsort teilen oder weil er mir persönlich so viel bedeutet, sondern weil es so wichtig ist, ein dauerhaftes internationales Wahrzeichen zu haben, das ihn dort feiert, wo er geboren wurde“, sagt Edwards. „Lemmy hat mir Freude, Selbstvertrauen und Energie gegeben, und er ist auch eine Verkörperung des ursprünglichen Geistes und der Kraft des Rock ’n‘ Roll. Ich hoffe wirklich, dass es ein Treffpunkt für Menschen aus der ganzen Welt wird, zu dem sie reisen können.“

„Lemmy in seinem Geburtsort durch Andys fantastische Statue weiter verewigt zu sehen, ist eine großartige Sache„, sagt Manager Todd Singerman. „Dieser Mann ist vor 10 Jahren von uns gegangen, aber er bleibt nicht nur bei uns, sondern ist sogar beliebter als je zuvor. Das liegt daran, dass Lemmy für Ehrlichkeit, Integrität, Inklusion und den besten und lautesten Rock ’n‘ Roll aller Zeiten stand. Seien wir ehrlich, es gibt nur einen Lemmy und die Welt feiert ihn und seine Musik weiterhin laut und stolz.“

Um den Appetit auf ein Jahr Motörhead-Festivitäten noch mehr anzuregen, können sich Fans jetzt hier eine neue HD-Version des allerersten Motörhead-Fernsehauftritts vom 25. Oktober 1978 in der bekannten BBC-Sendung „Top Of The Pops“ ansehen, bei dem sie ‚Louie, Louie‘ spielen: https://motorhead.lnk.to/50yearsPR

Es wird im Laufe des Jahres noch viele weitere Feierlichkeiten geben,

also haltet die Augen und Ohren offen… und denkt daran…

THE ONLY WAY TO FEEL THE NOISE

IS WHEN IT’S GOOD AND LOUD!

MOTÖRHEAD FOR LIFE

LEMMY FOREVER