Reaper’s Revenge – Power Metaller unterzeichnen bei NRT-Records und arbeiten an neuem Album und präsentieren remasterte Musikvideos

Die bayerische Metal-Band Reaper’s Revenge, bekannt für ihre kraftvolle Mischung aus Heavy Metal und Power Metal, bei welchem sie Elemente des Speed Metal und Thrash Metal in ihren Sound einarbeiten, hat bei dem deutschen Label NRT-Records unterschrieben. Mit ihrem energiegeladenen Sound, tiefgründigen Texten und sozialkritischen Themen haben sich die Musiker seit ihrer Gründung im Jahr 2014 einen festen Platz in der lokalen Metalszene erarbeitet.

Nach ihren Alben The Wall Of Fear And Darkness (2014), Virtual Impulse (2018) und Versus (2021) konnten Reaper’s Revenge zuletzt als Support für Mystic Prophecy auf der Hellfire Tour überzeugen. Ihre energiegeladene Performance und musikalische Qualität beeindruckten nicht nur das Publikum, sondern auch die Verantwortlichen bei NRT-Records, die die Band nun offiziell unter Vertrag genommen haben.

„Die Zusammenarbeit mit NRT-Records ist für uns ein wahr gewordener Traum,“ sagt Gründungsmitglied Christopher Knauer (Gitarre & Gesang) im Namen der Band. „Seit unserer Gründung im Jahr 2013 haben wir unsere Alben in Eigenregie oder in Kooperation mit Agenturen veröffentlicht. Doch wir haben erkannt, dass ein Label auch heute noch viele Vorteile bietet. NRT-Records ist ein professioneller Partner, der unsere Musik mit Leidenschaft unterstützt und unsere Vision teilt. Besonders schätzen wir, dass wir auf Augenhöhe behandelt werden. – Stay Metal!“

– Reaper’s Revenge

Auch Philipp Gottfried, Gründer und Head of Promotion von NRT-Records, zeigt sich begeistert:

„Wir sind stolz darauf, die Power- und Heavy-Metal-Band Reaper’s Revenge in unserer Familie willkommen zu heißen. Als sich die Band bei uns vorstellte, wussten sie nicht, dass wir ihre Musik bereits seit geraumer Zeit verfolgen. Ihre geballte Mischung aus klassischem Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal und Thrash Metal hat uns längst überzeugt. Wir freuen uns auf eine spannende Zusammenarbeit und die gemeinsame Zukunft.“

Derzeit arbeiten Reaper’s Revenge an ihrem vierten offiziellen Studioalbum. Zur Feier des Signings hat das Label die Musikvideos der Band aufwändig remastert und in 4K-Versionen veröffentlicht. Diese sind ab sofort auf YouTube zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=uZfTGYwNjSU&list=PLq1NWfuMZ0Y3GVR7sEbn_IV_tTYCh57xn

Über Reaper’s Revenge:

Reaper’s Revenge wurde 2014 gegründet und besteht aus Christopher Knauer (Gitarre & Gesang), Hermann Weiß (Gitarre), Thomas Seiferlein (Schlagzeug) und Christian Oppel (Bass). Die Band kombiniert klassischen Heavy Metal mit Einflüssen des Power-, Speed- und Thrash Metal und begeistert mit tiefgründigen Texten sowie packenden Melodien.