CROSSPLANE veröffentlichen neue Single/Video „Rememberance“ Album erscheint am 14. Februar 2025 via El Puerto Records

Rund vier Wochen vor dem Release des neuen Albums „Mother’s Monster“ veröffentlichen CROSSPLANE, die Höllenhunde aus dem Ruhrpott, mit „Rememberance“ einen Song, der das Zeug zur absoluten Hymne hat. Rock’n’Roll im und vom Herzen. In einem anderen Genre würde man vermutlich vom Sommerhit 2025 schreiben. So aber ist eine an Hymne an der Rock’n’Roll, ehrlich und authentisch, die niemanden kalt lässt!

OFFICIAL VIDEO: „Rememberance“ – www.youtube.com/watch?v=d2mXZ8k7rEo

Das Album setzt neue Maßstäbe in Sachen roher Energie und kompromisslosem Sound. Waldemar Sorychta, der bereits für legendäre Bands wie Lacuna Coil und Tiamat tätig war, hat als Produzent zum einzigartigen Klang des Albums beigetragen und brachte seine musikalische Expertise und kreative Vision ein, um den Sound von Crossplane auf ein neues Level zu heben. Gemeinsam mit Dennis Köhne, der neben Sorychta für die Abmischung und das Mastering verantwortlich war, erschuf er ein klangliches Meisterwerk, das in jeder Note durchschimmert.

Thematisch geht das Album unter die Haut: In seinen Texten verarbeitet Marcel Mönnig die Monster seiner Kindheit und setzt sich intensiv mit persönlichen Schattenseiten auseinander. Diese düstere Atmosphäre findet sich nicht nur in den Lyrics, sondern auch im visuellen Konzept wieder. Das eindrucksvolle Coverartwork, gestaltet von Axel Hermann, bekannt für seine ikonischen Werke in der Metalszene, reflektiert Mönnigs eigene Erfahrungen und unterstreicht die emotionale Intensität des Albums.

Der Vorverkauf des Albums läuft:

Es wird als CD, Special Limited Edition Collerctors Box und als rote Vinyl erhältlich sein.

CROSSPLANE wurden 2009 gegründet. Seitdem haben sie sich den Ruf einer sehr coolen Live Band erworben, was sie u.a. auch in Wacken zeigen durften. MOTHER’S MONSTER wird das fünfte Full-Length-Album der selbsternannten Höllenhunde werden, die Rock’n’Roll wie kaum eine andere Band im Blut haben!

CROSSPLANE live:

15.02.25 Pitcher Düsseldorf – Releaseshow

05.07.25 Langeln Open Air Langeln

23.08.25 Elbrock Open Air Magdeburg

22.11.25 Cobra Solingen

Line-Up:

Marcel Celli Mönnig – Guitar / Vocals

Alexander Alex Störmer – Guitar

Mark Brückmann – Drums

Marius Ickert – Bass