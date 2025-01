Ein Name, eine Band, ein Phänomen. Seit geraumer Zeit kommt man auf den Bühnen der großen Festivals, darunter Summer Breeze und Full Force Festival 2024 und dieses Jahr u.a. Wacken, ebenso wenig an ihnen vorbei wie auf den Campingplätzen dieser Welt, auf denen ihr unvergleichlicher, feierbarer Mix aus Deutschrap und Metal aus unzähligen Boxen dröhnt. Und das ist gut so, denn wo THE BUTCHER SISTERS auftauchen, ist Abriss angesagt. Ihre Mitte Januar in Frankfurt startende “The Great Music Band”-Tour ist bis auf wenige Restkarten komplett ausverkauft. Fürs kommende Jahr verkündet die Band große Pläne; zu denen gehört nichts Geringeres als “President” zu werden.

Vorher geht es aber erst mal auf Tour, auf Festivals (u.a. Wacken und Nova Rock 2025) UND vor ihrem ausverkauften Konzert am 17. Januar in den EMP Store Leipzig.

Pünktlich zum Release ihres dritten Studioalbums “Das Weiße Album” hat EMP die Rapcore-Experten am Freitag, 17. Januar von 17 bis 18 Uhr zur Autogrammstunde in den Leipziger EMP Store (Brühl 10) eingeladen, wo sie ihren Fans für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen werden.

Wegen des anschließenden Konzerts am selben Abend im ausverkauften Täubchenthal wird frühes Erscheinen empfohlen – denn der Terminplan ist eng.

Wer sich einstimmen will, kann dies bereits jetzt mit den bisher von “Das Weiße Album” veröffentlichen Singles “Sonnenbrille“, “TK Pizza“, “Der Nudelsong“ (feat. King Nugget Gang) und der brandneuen Folge des EMP Podcast “Pod of Rock” tun, in dem die Jungs kürzlich zu Gast waren.

Auf dem brandneuen Album, das natürlich am selben Tag auch im EMP Store vor Ort zu kaufen sein wird, sind außerdem die gefeierten Features mit Alligatoah („Freitag“) und Mehnersmoos (“Bierdurst”) zu finden. Natürlich kommen Fans auch wie gewohnt im EMP Online-Shop auf ihre Kosten.