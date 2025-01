Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass es in den Stores der E-Commerce-Experten von EMP Exclusive Merchandise Products um weit mehr geht als nur ums Shoppen. Immer wieder bietet der Merch-Spezialist Fans in seinen Läden in Dortmund, Leipzig und Lingen ganz besondere Erlebnisse und die Möglichkeit, ganz nah dran zu sein an ihren Lieblingsbands. Und auch zu Beginn des neuen Jahres bleiben die Stores alles andere als ruhig: Mit den Metal-Schwergewichten HÄMATOM kommt eine Band, bei der Fannähe zum Selbstverständnis gehört, am 28.01. in den EMP Store Dortmund (Potgasse 4). Die Franken haben ihr neues Album “Für Dich” (VÖ: 24.01.) im Gepäck.

Los geht es um 16:30 Uhr mit einem 30-minütigen Akustik-Set und anschließender Autogrammstunde (17:15 – 18:15 Uhr).

Da mit einem hohen Andrang zu rechnen ist, wird frühzeitiges Erscheinen empfohlen, denn eins ist klar: Es wird ein großartiger und emotionaler Nachmittag werden. Denn sowohl für die Band als auch für ihre Fans, die sie liebevoll als FREAKS bezeichnen, ist es ein besonderes Jahr. Geplant war 2024 die Feier zum 20-jährigen Bandbestehen mit jeder Menge Highlights – Pläne, die mit dem plötzlichen und unerwarteten Tod von Bassist und Freund WEST im August 2023 aufs Schlimmste zunichte gemacht wurden. In der anschließenden Zeit tiefster Trauer war der Band schnell klar, dass ein solcher Schicksalsschlag nur gemeinsam bewältigt werden kann. Der Grundsatz der Band: Wir sind keine Band – Wir sind eine Familie! Und das ist bei ihnen keine Floskel, sondern gelebter Alltag. Entsprechend wird auch die Veröffentlichung des als Denkmal für den verstorbenen Freund entstandenen Albums “Für Dich” ganz nah dran an den Fans und eben gemeinsam zelebriert.

Auf den 14 Tracks des Albums geht es um das Leben und den Tod, um Verzweiflung und Neuanfang, aber eben auch um Lebenslust, den Spaß an der und die Liebe zur Musik, wie schon bisher veröffentlichte Singles wie “Gott muss ein Arschloch sein”, “Scheisse kommt – Scheisse geht” oder “Pogo-Girl” zeigen. Und um all das wird es an jenem Tag im Dortmunder EMP-Store gehen – oder wie es in einem der neuen Songtitel heißt: “Ein‘ auf den Tod – Zwei auf das Leben”.