16-Year-Old Metalcore prodigy STORM Is Changing the Game

At just 16 years old, Norwegian metalcore prodigy STORM is taking the music world by storm (pun intended). With his upcoming single Alien Perspective, set to drop on January 9, he’s proving once again that he’s not afraid to push boundaries and blend genres in ways that few dare to try.



Listen to the single here: https://ffm.to/alienperspectiv…

What makes Alien Perspective stand out? Imagine a whirlwind of metalcore riffs, rap flows, and high-energy drum and bass. It’s chaotic, electrifying, and impossible to ignore. But there’s more to the track than just its sound—STORM explains it’s about finding calm in the chaos.

“Alien Perspective is my personal favorite of the songs I have released so far”, he shares. “Teaming up with Erlend Torheim (PandaPanda) and Torine on the songwriting, I wanted to create something I’d never done before. It’s about embracing chaos – like being the only sober person in a room full of drunk or high people. You’re watching it all unfold, and finding acceptance with it. This track is pure instinct, pure creativity”.

Drawing inspiration from genre-defying acts like Bring Me The Horizon and Falling in Reverse, STORM has built a reputation for fearless experimentation. His music transcends traditional genre boundaries, appealing to a generation hungry for innovation. With a viral TikTok hit, millions of views on social media, and festival appearances at Tons of Rock and Download under his belt, STORM is already making waves globally.

Alien Perspective isn’t just a song—it’s an anthem for anyone who’s ever felt like an outsider. Its blistering beats and raw intensity will resonate with listeners who thrive on individuality and energy.And this is only the beginning. With more singles lined up for 2025 and rumors of a debut album, STORM is cementing his place as one of metal’s most exciting new voices.

Keep your eyes on this rising star—he’s just getting started.

Mit nur 16 Jahren erobert das norwegische Metalcore-Wunderkind STORM die Musikwelt im Sturm (pn intended). Mit seiner kommenden Single Alien Perspective, die am 9. Januar erscheinen wird, beweist er einmal mehr, dass er keine Angst hat, Grenzen zu schieben und Genres auf eine Weise zu mischen, die nur wenige wagen.

Was zeichnet Alien Perspective aus? Stellen Sie sich einen Wirbelwind aus Metalcore-Riffs, Rap-Flows und hochenergetischen Drums und Bass vor. Es ist chaotisch, elektrisierend und unmöglich zu ignorieren. Aber es gibt mehr als nur den Sound – STORM erklärt, dass es darum geht, Ruhe im Chaos zu finden.

„Alien Perspective ist mein persönlicher Favorit der Songs, die ich bisher veröffentlicht habe“, teilt er mit. „Ich habe mich mit Erlend Torheim (PandaPanda) und Torine beim Songwriting zusammenaufreiben und wollte etwas schaffen, was ich noch nie zuvor getan habe. Es geht darum, Chaos anzunehmen – wie die einzige nüchterne Person in einem Raum voller betrunkener oder hoher Menschen zu sein. Sie beobachten, wie sich alles entfaltet, und finden Akzeptanz damit. Dieser Track ist reiner Instinkt, pure Kreativität“.

STUR inspiriert von genreverachtenden Acts wie Bring Me The Horizon und Falling in Reverse und hat sich einen Ruf für ängsless experimentiert. Seine Musik überschreitet traditionelle Genregrenzen und spricht eine Generation an, die nach Innovation hungert. Mit einem viralen TikTok-Hit, Millionen von Aufrufen in den sozialen Medien und Festivalauftritten bei Tons of Rock und Download unter seinem Gürtel schlägt STORM bereits weltweit Wellen.

Alien Perspective ist nicht nur ein Lied – es ist eine Hymne für jeden, der sich jemals wie ein Außenseiter gefühlt hat. Seine glühenden Beats und die rohe Intensität werden bei Zuhörern Anklang finden, die von Individualität und Energie leben.

Und das ist erst der Anfang. Mit mehr Singles, die für 2025 aufgestellt sind, und Gerüchten über ein Debütalbum, zementiert STORM seinen Platz als eine der aufregendsten neuen Stimmen von Metal.

Behalten Sie Ihre Augen auf diesen aufsteigenden Stern – er fängt gerade erst an