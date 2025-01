BRANDNEUE SINGLE & VIDEO JETZT ERSCHIENEN

The Raven Age haben ein Video zu ihrer neuen Single “The Guillotine” veröffentlicht, die ab sofort über Music For Nations/Sony Music erhältlich ist. Gleichzeitig haben sie eine Europatournee mit 22 Terminen angekündigt, für die der Vorverkauf ab sofort über den neu angekündigten TRA Fan Club startet.

“The Guillotine” ist eine Geschichte über die psychische Belastung durch die gesellschaftlichen Erwartungen und Kämpfe von heute. Wir sind rund um die Uhr mit der ganzen Welt verbunden, was den Druck mit sich bringt, perfekt zu sein und von Menschen akzeptiert zu werden, die wir nicht kennen. Wenn alle Augen auf einen gerichtet sind, hat man manchmal das Gefühl, dass die Welt nur darauf wartet, dass man aus der Reihe tanzt: “We’re living beneath the guillotine.” (Deutsch: “Wir leben unter der Guillotine.”)

Wie im Video zu “The Guillotine” zu sehen ist, das während ihrer mitreißenden Live-Shows vor ausverkauften Arenen in ganz Europa und Großbritannien auf ihrer jüngsten Tournee mit Apocalyptica aufgenommen wurde, sieht die Prophezeiung die Weltherrschaft für The Raven Age vor.

Guitarist George Harris verrät: “‘The Guillotine’ ist ein waschechter, knallharter Rocksong mit einer guten Portion Metal als Beigabe. Wir hatten nur ein paar Tage Zeit, um ihn zu schreiben, aufzunehmen, zu mischen und zu mastern. Er wurde zu unserer Feuerprobe, die uns nebenbei zeigte, wie viel wir in so kurzer Zeit unter Druck schaffen können.”

Leadsänger Matt James fügt hinzu: „Es ist großartig, alle mit einer neuen Single und einer europäischen Headline-Tour zu überraschen! Der Track zeigt all die besten Teile von The Raven Age, eingängige Riffs und fette Refrains, und wir können es kaum erwarten, sie im neuen Jahr auf die Bühne zu bringen!”

Die Band beginnt ihre “Forsaken”-Headline-Tour am 6. März in Tilburg und wird an 22 weiteren Terminen in ganz Europa verteilt auftreten. Im nächsten Sommer werden sie auf zahlreichen Festivals in ganz Europa spielen, darunter zwei Headline-Slots beim Mangata und Hammerdown Festival in Großbritannien. Der Support bei allen europäischen Terminen kommt von der französischen Metalband.

Headline-Tour 2025

März

6. – Tilburg, Niederlande – Hall Of Fame

7. – Hamburg, Deutschland – Head Crash

8. – Kopenhagen, Dänemark – Beta

9. – Stockholm, Schweden – Bar Brooklyn

11. – Göteborg, Schweden – The Abyss

12. – Oslo, Norwegen – John Dee

16. – Leipzig, Deutschland – Hellraiser

17. – Berlin, Deutschland – Hole 44

18. – Hannover, Deutschland – Muzikzentrum

19. – Frankfurt, Deutschland – Das Bett

20. – Wien, Österreich – Viper Room

21. – Prag, Tschechien – Rock Cafe

23.– Stuttgart, Deutschland – Im Wizemann

25. – Montpellier, Frankreich – Secret Place

26. – Barcelona, Spanien – Wolf

27. – Madrid, Spanien – Revi Live

28. – Portugalette, Spanien – Groove

29. – Bordeaux, Frankreich – Sortie 13

31. – Essen, Deutschland – Turock



April

1. – München, Deutschland – Backstage

2. – Haarlem, Niederlande – Pastronaat

3. – Paris, Frankreich – Backstage

4. – Portsmouth, Großbritannien – Takedown Festival

Sommer 2025 Tour

Juni

5. – Trondheim Rocks Festival, Norwegen

19. – Graspop Metal Meeting, Belgien

21. – Birmingham, Großbritannien – Utilita Arena (als Support für Iron Maiden)

22. – Manchester, Großbritannien – Co-op Live (als Support für Iron Maiden)

25. – Dublin, Irland – Malahide Castle (als Support für Halestorm & Iron Maiden)

27. – Dischingen, Deutschland – Rock am Hartsfeldsee Festival

28. – London, Großbritannien – London Stadium (als Support für Halestorm & Iron Maiden)

30. – Glasgow, Großbritannien – Ovo Hydro (als Support für Iron Maiden)

Juli

3. – Belfort, Frankreich – Eurockennes Festival

12. – Nottingham, Großbritannien – Mangata Festival

19. – Maidstone, Großbritannien – Maid of Stone Festival

20. – Brighton, Großbritannien – Hammerdown Festival

The Raven Age festigen ihren Status live, sie haben international über 400 Shows in 38 Ländern gespielt, darunter große Festivalauftritte auf der Hauptbühne beim Download Festival, Rock in Rio, Wacken, Hellfest und viele mehr.