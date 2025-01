Europäische Headline-Shows für Frühjahr 2025 angekündigt

+ Video zum neuen Song „Braver Words“ jetzt draußen

Die japanische Power- und Speed-Metal-Sensation BRIDEAR hat soeben ein brandneues Musikvideo zum Song “Braver Words” veröffentlicht, der zweiten Single aus ihrem epischen neuen Album “Born Again”, erschienen bei Psychomanteum Records. Zusammen mit dem Video kommt die Ankündigung einer Headline-Tour des Frauenquintetts durch Europa im März und April 2025. Ihre “Into the World Forever”-Tour wird BRIDEAR durch Frankreich, Italien, Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und die Niederlande führen, bevor es für die Band weiter nach Großbritannien geht.

Die 2012 in Fukuoka, Japan, gegründete Band BRIDEAR ist eine der führenden japanischen Heavy-Metal-Bands, der es schnell gelungen ist, die globale Bühne zu beherrschen. Mit vielfältigen Einflüssen von den deutschen Metal-Legenden Helloween bis hin zu den britischen Prog-Pop-Pionieren Muse kombiniert die Band Elemente des Power- und melodischen Speed-Metal mit starken Hooks zu einem Sound, der sich klar von dem anderer japanischer Künstler unterscheidet. Ihre bisherigen drei Alben – “BARYTE” (2016), “Bloody Bride” (2021) und “Aegis of Athena” (2022) – erhielten viel Aufmerksamkeit und Lob von Medien aus der ganzen Welt und sorgten für große Begeisterung bei einem beeindruckten internationalen Publikum.

Die neue Single “Braver Words” ist mit ihren intensiven Riffs, kraftvollen Gesangseinlagen und einem umwerfenden Twin-Guitar-Solo der perfekte Song, um die Rückkehr der Band nach Europa anzukündigen. Leadsängerin KIMI erklärt: “Dieser Song feiert Stärke und Durchhaltevermögen. Das Video fängt nicht nur die Energie und Stimmung des Songs ein, sondern auch die unserer Liveshows!” Bassistin HARU fügt hinzu: “Dieses Video ist eine Feier unserer Live-Auftritte und eine Einladung an alle, uns zu sehen, wenn wir 2025 wieder im Ausland sind. Wir können es kaum erwarten, alle unsere Fans in Europa und Großbritannien zu sehen!”

„Braver Words“ jetzt ansehen:

Link zum Video auf YouTube: https://youtu.be/-4GF7NjiPkg

Das Video zu “Braver Words” wurde im Juni während der “Born Again”-Album-Release-Show vor einem großen Publikum in Tokio, Japan, gedreht. Das neue Album, das von dem legendären Metal-Produzenten Fredrik Nordström (In Flames, At the Gates, HammerFall, Dimmu Borgir) produziert und abgemischt wurde, wurde im März 2024 im Studio Fredman in Göteborg, Schweden, aufgenommen und als ein Meilenstein für den japanischen Metal sowie als sofortiger Klassiker bezeichnet (Burrn! Magazine, Juni 2024). Metal Hammer UK nannte es “einen weiteren Triumph, (sie) haben einen Sound gefunden, der gleichzeitig typisch japanisch und einzigartig ist … Sie verbinden NWOBHM und europäischen Power-Metal mit ansteckenden J-Pop-Refrains”. Und Produzent Fredrik Nordström betont: “‘Born Again’ gehört für mich mit Sicherheit zu den Top 5 Alben meiner Karriere! BRIDEAR sind eine erstaunliche Band und dies ist ein Weltklasse-Album.”



“Born Again” ist auch als limitierte Auflage auf rotem und schwarzem Splatter-Vinyl erschienen, das jetzt exklusiv bei PsychoShop.net erhältlich ist.

Die “Into the World Forever”-Tour startete ursprünglich im Oktober 2024 in Australien, wo BRIDEAR die Metal-Ikonen DREAM EVIL unterstützten, bevor sie für eine Reihe erfolgreicher Headline-Shows nach Japan zurückkehrten. Als Special Guest bei den EU-Shows 2025 sind die unsterblichen amerikanischen Power-Metal-Krieger LORDS OF THE TRIDENT mit dabei.

BRIDEAR: “Into the World Forever” Tour – Europa 2025

SPECIAL GUEST: LORDS OF THE TRIDENT

19. März – Paris, Frankreich – Backstage

20. März – Straßburg, Frankreich – Maison Blue

21. März – Mailand, Italien – Legend Club

23. März – Wien, Österreich – Chelsea

25. März – München, Deutschland – Rote Sonne

28. März – Berlin, Deutschland Roadrunner Paradise

29. März Warschau, Polen – Club Potok

30. März – Prag, Tschechien – Chapeau Rouge

01. April – Bochum, Deutschland – Trompete

02. April – Den Haag, Niederlande – Musicon

Tickets sind jetzt erhältlich unter https://linktr.ee/psychomanteumrecords