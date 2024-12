Da hat das neue Jahr noch nicht einmal begonnen und schon startet EMP den Counter zur nächsten Fan-Service-Attacke, diesmal mit Tommy, Yannick, Cassi und Zelli von PALEFACE SWISS. Die Beatdown-Durchstarter aus dem Land der Gipfel und Gletscher finden im Rahmen ihrer ausgedehnten Europatournee gleich Anfang Januar die Zeit, sich mit ihren Fans in den EMP Stores Dortmund, Lingen und Leipzig zusammenzutun, um Fragen zu beantworten und natürlich die dann frisch (am 03. Januar) erschienene brandneue Scheibe “Cursed” zu signieren.

Für alle Interessierten hier das vollständige Wann und Wo als – Yay! – Breakdown:

07.01.2025 um 17:30 Uhr – EMP Store Dortmund – Potgasse 4, 44137 Dortmund

08.01.2025 um 17:30 Uhr – EMP Store Lingen – Lookenstraße 25, 49808 Lingen (Ems)

09.01.2025 um 17:30 Uhr – EMP Store Leipzig – Brühl 10, 04109 Leipzig

Was PALEFACE SWISS mit drei Alben, drei EPs und einem ganzen Schwung an Singles in den lediglich sieben überaus sportlichen Jahren seit ihrer Gründung auf die Beine gestellt haben, darf man schon getrost als Schweizer Wunder bezeichnen. Entsprechend groß war auch der Vorbesteller-Andrang im bandeigenen Store, wo die limitierte CD-Box und das grüne Splattervinyl längst vergriffen sind. EMP-Kund*innen wissen aber: Der Store des Vertrauens hat immer ein Ass für sie im Ärmel; so auch diesmal, wo es neben den regulären Varianten das ganz besondere Andenken in Form einer exklusiven, ebenfalls grünen Marbled-Vinyl-Edition gibt. Ebenfalls exklusiv wird die LP im Bundle mit einem Patch angeboten und die ersten 50 glücklichen Neubesitzer erhalten ein Gratisposter obendrauf.

Der besondere Clou kommt dann aber außerhalb der kultigen Stores zum Tragen: Unter den Fans, die “Cursed” auf einer der Signing Sessions kaufen, verlosen EMP und PALEFACE SWISS Silbertickets. Jedes dieser begehrten Tickets ermöglicht zwei Gästelistenplätze auf einer beliebigen Show der “Cursed”-Headlinertour. Fans verwöhnen, das können sie, die Schweizer!

Wer sich auf die Events und das Zusammentreffen mit den Senkrechtstartern schon vorab einstimmen möchte, lauscht am besten beim EMP Pod of Rock rein, wo Shouter Zelli und Gitarrist Yannick zu Gast waren, um im Plausch mit Host Josef dem Phänomen PALEFACE SWISS ordentlich auf den Grund zu gehen.

Die entsprechende Folge geht in der Nacht zum Releasetag des Albums (03. Januar) online – überall dort, wo es Podcasts gibt und auf den Musik-Streaming-Plattformen eurer Wahl.

Headlines, die schmecken – den oben erwähnten, original Schweizer Käse gibt es bei den drei Events tatsächlich, denn damit werden die vermutlich zahlreich erscheinenden Fans gleich mit versorgt.