Review Stahlkeller – Huckepack EP

geschrieben von Roman Müller

Tja, Mädels… Wat heff ik euch sech…

Da geit noch wat… Nun liegt mir also das neue Werk von Stahlkeller vor.

Wenn ihr das Teil habt, dann macht dat laut…! Dat drückt von allen Saiten… Ähh… Seiten…!

Also produktionstechnisch, wurde da (im Vergleich zum Vorgänger / Debut) tatsächlich nochmal ordentlich dran geschraubt. Klingt druckvoller, aufgeräumter und differenzierter.

„Es prallt von mir ab“ & „Huckepack“ gehen richtig ab & das Grundtempo treibt einen richtig vor sich her. Erstgenannter kommt mir persönlich sogar etwas Megadeth-mäßig daher. Es ist ein Leid…

Man kommt nicht umhin, immer wieder den Vergleich zu den Großen & Altbekannten zu suchen. Mit „Die Stimme“ geht‘s dann in den Mid-Tempo Bereich und durch das Rhythmus-Motiv im Off-Beat, geht das Teil sofort in die Beine. „Betäubte Zuflucht“ macht den Abschluss und ist für mich leider (im Vergleich zu den vorigen Songs) der schwächste Kandidat.

Einzig die Tatsache, dass man hier dem Bassisten mal etwas mehr Spielraum gelassen hat, find ich an dem Teil positiv. Der Song ist nicht wirklich schlecht, aber für mich musikalisch doch recht nichtssagend. Von den textlichen Inhalten, komm ich doch wieder voll auf meine Kosten. Es ist doch auch immer

wieder schön, wenn man Musik nicht nur einfach hört, sondern wenn man sich darüber hinaus auch noch über deren Inhalte (den textlichen Aussagen) austauschen kann. Darüber begreift, warum ein Song so klingt, wie er eben klingt und klingen muss… Das hat doch Mehrwert und ist sinnstiftend.

Insgesamt bekommt man, was angekündigt wird… Nämlich Thrash-Metal mit deutschen Texten.

Wobei es uns allen wohl auch sehr gut stehen würde, wenn wir diese Grenzsetzungen auch mal überwinden würden. Das könnte in Bezug auf die eigentliche Kunst (des Musizierens) ja auch recht befreiend sein. Ganz gemäß dem Motto – Nichts muss… Alles kann… Denn bei aller Euphorie, gibt‘s für mich (mal wieder…) auch einige Kritikpunkte.

Nichts ist perfekt und das ist auch gut so…!

Um dem geneigten Zuhörer (und natürlich auch sich selbst, als Musiker und Band) nicht zu verwirren und zu verunsichern, ist es sicherlich ratsam, sich an bestimmte, vorgegebene Rahmenbedingungen zu halten. Sprich, was den Sound im Allgemeinen, als auch ins Besondere den der Saiteninstrumente, betrifft. So sollte man sich auch nach bestimmten Spieltechniken, Rhythmen, Tempi usw. richten, um Klarheit darüber zu verschaffen, in welchem Genrebereich man sich grundlegend bewegt und um sich seiner eigenen Identität als Band zu vergewissern.

Wie eingangs schon erwähnt, haben Stahlkeller mit ihrem neuen Werk, produktionstechnisch noch `ne ganze Schippe draufgelegt. Aber kompositorisch wurde ich (im Vergleich zum Debut) doch etwas(!) enttäuscht. „Huckepack“ klingt roher, rauer und vielleicht sogar auch etwas eingängiger…

Es klingt für mich aber auch Vorausschaubar… Nach wie vor, empfinde ich die dezente Zurückhaltung der Lead-Gitarre, als sehr wohltuend. Wenngleich sie mir hier insgesamt etwas Ideenlos, oder vielmehr nur lückenfüllend erscheint… Im Idealfall, sollte sie doch aber den Song dienlich ergänzen und aufwerten. Sie ist doch (sinnbildlich) die rote Schleife um das Geschenkpäckchen…

Mir fehlen die kleinen, spitzen, kurzen Ausbrüche. Die, die für die Überraschungen sorgen. Wie z.B. den Einsatz einer Clean-Gitarre, oder Takt- und Tempowechsel. Das sind genauso die Sachen, die mich auf dem Debutalbum so angesprochen haben. Die Sachen, die es zu etwas Besonderen machen.

Auch bleibt der Gesang für mich nach wie vor das schwächste Glied in der Kette. Dabei hat die Stimme so eine unverwechselbare, eigentümliche Klangfarbe! Allerdings denke ich, würden dem Sänger ein paar fachmännische Unterrichtsstunden, in Bezug auf Atem- und Spieltechnik, ganz gut zu Gesicht stehen. Es sollte wohl zum Schaden der Band jedenfalls nicht sein

Ich denke nach wie vor, dass in dieser Band durchaus noch `ne Menge Potenzial steckt und es ist doch auch immer gut zu wissen, dass immer noch etwas Luft nach oben ist. Sie müssen`s halt nur effektiv nutzen. Kommen wir zum Schluss nochmal auf die Verpackung, sprich das Cover zu sprechen.

Da wurde für mein Dafürhalten nun wirklich am falschen Ende gespart und wird dem gesamten Produkt alles andere, als gerecht!

Versteht mich nicht falsch. Es muss ja nicht gleich ein neues Van Gogh Meisterwerk dabei herauskommen. Aber bei den heutigen, technischen Möglichkeiten… U.s.w. …!

Fazit: Diese Band hat Wert & ihre Daseinsberechtigung!

Es lohnt sich allemal, dieses Projekt durch den käuflichen Erwerb ihrer Produkte & Konzerttickets, zu unterstützen! Sie haben es sich verdient!