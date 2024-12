Corvus Corax feiert 35 Jahre mit Überraschungstour

Die „Könige der Spielleute“ Corvus Corax zelebrieren stolze 35 Jahre musikalische Reise mit einer exklusiven „Jubiläums-Überraschungstour“. Die Band verspricht eine mitreißende Performance und einen umfassenden Rückblick auf ihr bisheriges Schaffen. Besondere Anlässe sollten in einem besonderen Rahmen gefeiert werden! So werden nicht nur die typischen kraftvollen Dudelsäcke der Band, sondern auch sanftere Klänge ertönen, Denn auf den Veröffentlichungen der Band gab es sie schon immer: Balladen und Tanzlieder, Harfenklänge, Flöten und Drehleier. Musikalische Kleinode, die neben all der wilden Feierei zum Träumen und Schwärmen einladen.

Hierfür haben Corvus Corax die drei Musikerinnen der Pagan Folk-Band BRISINGA eingeladen, die nicht nur das Vorprogramm mit ihrem eigenen Repertoire gestalten, sondern CORVUS CORAX auf der Bühne live mit Harfe, Drehleier, Nyckelharpa, Flöten und ihren wunderschönen Stimmen unterstützen. So wird die „35 Jahre CORVUS CORAX“ Jubiläumstour nicht nur ein Rückblick, sondern auch Neues bieten, denn eine solche Symbiose aus Laut und Leise, schnell und schön wurde noch nie gewagt. Und die ein- oder andere Überraschung hat die Band auch noch in petto…

Tausend Jahre Tanzmusik

„Die Könige der Spielleute“ sind zurück! Pünktlich zu ihrem 35. Bandjubiläum präsentieren die Wegbereiter der modernen Mittelalterszene Ihr neuestes Album „Tausend Jahre Tanzmusik“.

Nach Ausflügen in die harte Welt des Heavy Metal mit ihrem Nebenprojekt „Era Metallum“ ist der Name des neuen Silberlings jetzt Programm: Corvus Corax bleiben auf „Tausend Jahre Tanzmusik“ ihrem authentischen historischen Musikarsenal um ihre unvergleichlichen, ikonischen Dudelsäcke, treibende Trommeln und Percussion sowie unzählige weitere wohlklingende als auch kuriose mittelalterliche Instrumente treu. Mit ausgefeilten, teilweise gar clubtauglichen Stücken reißt diese CD alle aus dem Sessel. Methornschwingende Metaller, Mittelalterfreunde, Kinder und Greise bekommen hier genau das, was Corvus Corax schon immer besonders gemacht hat: Lebensfreude pur gepaart mit musikalischer Virtuosität. „Tausend Jahre Tanzmusik“ ist ein Grund zum Feiern!

Tourdates & Tickets HERE

29.11.24 Plage Noire Festival

19.12.24 Berlin – Lido, einzige ERA METALLUM Show in Deutschland 2024

35 Jahr Corvus Corax Jubliläumstour:

20.12.24 Berlin – Passionskirche

21.12.24 Berlin – Passionskirche

27.12.24 Traunreut – k1

28.12.24 Gersthofen – Stadthalle

29.12.24 Ulm – Pauluskirche

30.12.24 Leipzig – Peterskirche

20.12.2024: Album-Release Tausend Jahre Tanzmusik