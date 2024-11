Der natürliche Rhythmus von Ebbe und Flut spielt sein archaisches Versteckspiel mit uns und lässt manchmal sogar längst verschwundene Dinge wieder an die Oberfläche gelangen. Denjenigen unter uns, die einen offenen Geist und ein forschendes Auge haben, eröffnet er darüber hinaus die Chance auf große Geschenke – das wertvollste davon ist sicherlich die raue Art, durch die er auf unsere Inspirationskraft einwirkt. Ein perfektes Beispiel für diesen Kreislauf der Inspiration in Aktion ist ebenso tiefgründig wie spielerisch und schön: Talia Hoits brandneues Album “Oceans”. Bereit, in die vielfältigen und abwechslungsreichen Klangwelten einzutauchen, die direkt in das Herz des Meeres führen?

“Oceans” erblickt am 21. November 2024 das Licht der Welt und ist Talias erste offizielle Albumveröffentlichung als Solokünstlerin. Das Album enthält zehn tiefgründige und persönliche Songs, auf denen die Sopran-Sirene ihr künstlerisches Talent in jeder Hinsicht zur Geltung bringt und uns auf eine faszinierende Reise durch die verschiedenen Facetten des Symphonic Metal mitnimmt. Begleitet wird sie auf diesem Album von hochkarätigen Studio-musikern wie Mat Plekhanov an der Gitarre (DRAGONY), Roland Navratil am Schlagzeug (ATROCITY, LEAVES EYES, EDENBRIDGE) und Max Stoner an Bass- und Rhythmusgitarre. Alle Songs auf dem Album wurden von Talia in Zusammenarbeit mit Frank Pitters (VISIONS OF ATLANTIS, DEEP SUN, EDENBRIDGE) produziert; sie sind sämtlichst thematisch mit dem nautischen Thema verknüpft und stammen lyrisch aus ihrer Feder.

Tracklist zu „Oceans“:

1. Castaway

2. Unanchored

3. Ocean

4. Beautiful

5. Stolen

6. Abyss

7. VastDeep

8. Island of Hope

9. Infinity

10. Significance

Tauche hier in „Oceans“ ein:

https://orcd.co/oceans3

Wer jetzt voller Vorfreude keinen weiteren Tag mehr warten will, kann aufatmen und sich freuen, denn das Lyricvideo zur Single “Stolen” (die auch auf dem neuen Album zu finden sein wird) wurde soeben schon veröffentlicht! Dieser betörende Track handelt von der Desillusionierung gegenüber Menschen, die versuchen, andere durch Lügen, Scham und Schuldgefühle zu ihrem eigenen Vorteil zu kontrollieren und zu manipulieren. Taucht ein in die metaphorische, mythologische Kulisse von Talias neuer Single und lasst euch von ihrer verführerischen Stimme verzaubern, die von Orpheus’ Melodie, Harfen, Dieben und Fenstern zur Seele erzählt, während sie als Echo der hoffnungsvollen Euphorie in diesen immer düsterer scheinenden Zeiten wirkt. Mit der Single “Stolen” gibt Talia uns einen erlesenen Vorgeschmack auf das, was ihr Album zu bieten hat: emotional bewegender Symphonic Metal mit einer Menge eingängiger Melodien und herausragenden gesanglichen Darbietungen!

Schau dir das Lyricvideo zu „Stolen“ an:

https://www.youtube.com/watch?v=rq7MD-tkyes



Mehr über Talia Hoit

Für Talia Hoit aus Colorado, die seit ihrem fünften Lebensjahr klassisch am Klavier ausgebildet wurde, hat sich ihre musikalische Früherziehung definitiv ausgezahlt. Heute schreibt sie eigene Songs, tritt als Sängerin und Keyboarderin auf und komponiert Orchesterpartituren für symphonischen Metal. Seit vielen Jahren schreibt sie auch leidenschaftlich gerne Songs außerhalb einer offiziellen Band und arbeitet nun mit talentierten Produzenten und Musikern zusammen, um ihre persönlichsten und intimsten Songs zum Leben zu erwecken und mit der Welt zu teilen.

Fünf Jahre lang war Talia die Keyboarderin und Songwritertin der Band AnaDies. Derzeit ist sie Leadsängerin, Orchestratorin und Co-Songwriterin der Symphonic-Metal-Band BEYOND FORGIVENESS sowie Keyboarderin für die Metalband OB NIXILIS. Als Solokünstlerin hat sie zwei Original-Heimstudio-Alben für persönliche Zwecke geschrieben und aufgenommen: “Fate’s Too Small” (2007) und “A Little Longer” (2012), die nur in einer limitierten Auflage auf CD erschienen sind, hauptsächlich für Freunde und Familie. Im Jahr 2019 nahm sie die Single “Angel” (produziert von Jarek Musil) auf, die erst kürzlich neu gemastert wurde. Nach der Erfahrung, mit einem professionellen Produzenten zu arbeiten, beschloss sie, ihr Soloprojekt weiterzuverfolgen, um so viele ihrer persönlichen Songs, die sie im Laufe der Jahre geschrieben hatte, professionell zu produzieren und kommerziell zu veröffentlichen wie möglich. Im Jahr 2023 veröffentlichte sie zwei weitere Singles: “Abandon” und “Whispers in the Storm”. Ihre langjährige Erfahrung in der Musikbranche und ihr Verständnis von klassischer Musik spiegeln sich in diesen Werken deutlich hörbar wider und zeugen von hoher Qualität und Kompetenz. Talias Musik ist definitiv ein Leckerbissen für Symphonic-Metal-Fans sowie Liebhaber harter Musik, denn sie zeigt Einflüsse von Bands wie WITHIN TEMPTATION, NIGHTWISH, EVANESCENCE und VISIONS OF ATLANTIS.