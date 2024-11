ROCKHARZ 2024: Mit 77.000 Euro erneuter Rekorderlös der Sammel- und Spendenaktion Glück in Dosen.

Seit 2013 findet die vom ROCKHARZ und dem Rotaract Club Clausthal-Zellerfeld auf dem Festival in Ballenstedt durchgeführte Sammel- und Spendenaktion GLÜCK IN DOSEN statt, die mittlerweile als eingetragener gemeinnütziger Verein geführt wird. Über 1,3 Millionen Pfanddosen mit einem Gesamterlös von fast 350.000€ wurden bisher durch die ehrenamtliche Aktion, die als etablierter Bestandteil des Festivals gilt, gespendet. Die freiwilligen Helfer von Rotaract sind seit Jahren eine feste Konstante auf dem Campingplatz und werden dort nicht nur von den Metalfans auf ihren Rundgängen über das Festivalgelände erwartet, sondern vermehrt sind es die Besucher selbst, welche aktiv auf die Helfer zugehen und der Aktion bereitwillig ihr Leergut hinterlassen.

Schon 2022 mit 50.000€ und auch im Festival-Jubiläumsjahr 2023 mit 70.000€ wurden jeweils Rekorderlöse eingefahren. Beim diesjährigen ROCKHARZ 2024 ist es den Veranstaltern, Organisatoren und nicht zuletzt den spendenbereiten Fans gelungen, diese Messlatte nicht nur zu erreichen, sondern sie nochmals zu überbieten und mit einer Spendensumme von 77.000€ einen neuen Höchstwert zu erzielen.

Am Donnerstag, 07. November, fand im Schloßtheater Ballenstedt die Übergabe der Spendenschecks an neun verschiedene Institutionen zur Verwendung und Unterstützung ihrer sozialen Projekte für Kinder und Jugendliche statt.

YouthCamp (5.000€):

Das YouthCamp ist ein Wochenendseminar für Schüler und Schülerinnen aus sozial benachteiligten Familien, das von Rotaract, Rotary und dem Urlaubskinder e.V. zusammen organisiert wird.

Gymnasium Ballenstedt (9.000€):

Der Förderverein des Wolterstorff-Gymnasiums möchte die Basketball-Anlage auf dem Gelände des Gymnasiums komplett erneuern, da diese über 30 Jahre alt und nicht mehr voll funktionsfähig ist.

Jugendgruppe „JAKKK“ des ASB Thale (9.000€):

In der Jugendgruppe sollen sich Kinder mit Besonderheiten aus dem Autismus‑Spektrum erproben und ihre sozialen Kompetenzen im sicheren Rahmen weiterentwickeln können.

Verein Heimatbewegen (9.000€):

Ermöglicht Mikroförderungen für kooperative ehrenamtliche Projekte, Aktionen und Veranstaltungen für lokale Bündnisse in Ballenstedt, die sich für die kulturelle Bildung von Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde einsetzen.

Jugenddienst Kirchenkreis Harzer Land (9.000€):

Richtet mit dem Konficup ein jährliches Fairness-Fußballturnier für ca. 100 Jugendliche aus der Region zwischen 12 und 14 Jahren aus und ermöglicht Schweden-Freizeiten in den Sommerferien für Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren aus unterschiedlichen sozialen Schichten.

Aktion Musik / local heroes e.V. (9.000€):

Seit über 30 Jahren unterstützt der Verein Kinder und Jugendliche in ihrer musikalischen Entwicklung und ermöglicht Kindern und Jugendlichen das aktive Musizieren und professionelle Proben unabhängig von finanziellen Ressourcen.

Harzwind e.V. (9.000€):

Der Reitverein hat sich der sozialen, körperlichen und seelischen Förderung von großen und kleinen Menschen durch Pferde verschrieben und möchte therapeutische Arbeit mit Pferden z.B. dem Kinderheim „Zur Tannenspitze“ in Friedrichsbrunn anbieten.

SV „Germania 1928“ Meisdorf e.V. (9.000€) :

Der Traditionsverein möchte die Spenden nutzen, um den Kindersport weiter voranzubringen und dem Nachwuchs mit mehr Investitionen (z.B. in neues Equipment für Sportplatz und ‑halle) ein aktiveres Training zu ermöglichen.

SV Grün Weiß Rieder 47 e.V. (9.000€):

Möchte den Bau einer Multifunktionsanlage umsetzen, um Kindern und Jugendlichen auch außerhalb der Vereinssportzeiten die Möglichkeit zu geben, sich sportlich zu betätigen. Zudem sollen Jugendfreizeiten und Ausflüge auch für Kinder von einkommensschwachen Familien angeboten werden.

Das ROCKHARZ, der Rotaract Club Clausthal-Zellerfeld, der Glück in Dosen e.V. und alle Spendenbegünstigte bedanken sich ganz herzlich bei allen Partnern und Dienstleistern sowie den 100 ehrenamtlichen Helfern. Ein ganz besonderer Dank gilt allen Festivalbesuchern, die ihr kostbares Pfand spendeten und somit maßgeblich zum Erfolg der Aktion beitrugen.

Mehr Infos zu den Spendenzielen gibt es hier: https://www.rotaract-clz.de/spendenzielegid/