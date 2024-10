DEPRESSIVE AGE unser VERY SPECIAL GUESTWahnsinn Wahnsinn Insider wissen es bestimmt: Bevor Norri zu Corvus Corax kam, spielte er jahrelang bei der Berliner Metal-Kultband DEPRESSIVE AGE.Sie tourten unter anderem mit: Motörhead, Sodom, Kreator, Nuclear Assault, Lacrimosa, The Gathering, Phillip Boa and the Voodooclub, Sun, Monkeys with Tools, Coroner.2023 kam es zu einer Reunion. Festivals wie das Rockhard Festival und Wacken wurden sehr erfolgreich bespielt und derzeit arbeitet die Band an einem neuen Album.Corvus Corax haben die große Ehre, DEPRESSIVE AGE als Very Special Guest an dem Abend begrüßen zu dürfen! Und bestimmt gibt es dann sogar schon was vom neuen Material auf die Ohren.

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 19.00 Uhr

Ort: Berlin, Lido, Cuvrystraße 7