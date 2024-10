„Ye Book Of Inconsequential Scribbles“! MOTÖRHEAD veröffentlichen limitierte Auflage von„Ye Book Of Inconsequential Scribbles“!

Lemmy war ein stolzer Kritzler und Schreiber, der im Laufe der Jahre viele Tagebücher füllte. Er hat immer gehofft, eine Sammlung seiner einzigartigen Einblicke ins Leben veröffentlicht zu sehen, und so ist Motörhead stolz darauf, die Veröffentlichung der auf 500 handnummerierte Stücke limitierten Auflage von “Ye Book Of Inconsequential Scribbles of Lemmy Kilmister 1st Esq.” anzukündigen, ein mit Spannung erwartetes Sammlerstück, das ausschließlich online verkauft wird. “Ye Book Of Inconsequential Scribbles” zeigt einige von Lemmys besten Kritzeleien und bietet einen ungefilterten Einblick in den Geist eines Mannes, dessen Sicht auf die Welt ironisch humorvoll und zeitlos vorausschauend war.

Jede Seite ist eine Hommage an Lemmys einzigartige Fähigkeit, das Leben und die Menschen, die es leben, mit seiner unverfälschten Einstellung und seinem schelmischen Sinn für Humor zu erfassen. Mit dieser limitierten Auflage wird nicht nur ein Wunsch von Lemmy erfüllt, sondern auch das wahre Wesen einer der einflussreichsten Figuren des Rock gewürdigt.

“Ye Book Of Inconsequential Scribbles” kann ab dem 23. Oktober im offiziellen Motörhead-Webshop vorbestellt werden. Jetzt schnell handeln und ein Exemplar sichern, solange der Vorrat reicht. Wer jetzt schonmal einen Blick reinwerfen will, kann das gleich hier im Teaservideo tun:

https://www.youtube.com/watch?v=ugKB2G-ZFRc

Was für eine wunderbare Krönung des Motörhead-Monats Oktober, der passenderweise auch am 25.10. mit dem Release der aufwendig kuratierten Box “We Take No Prisoners” aufwartet!

„We Take No Prisoners – The Singles 1995–2006“

als Sammlung von A- und B-Seiten

im DELUXE 7” SET, als Doppel-CD sowie in digitaler Form:

Trackliste des 7″-Boxsets:

DISC ONE

A – Sacrifice

B – Over Your Shoulder (Live)

DISC TWO

A – I Don’t Believe A Word

(Single Edit)*

B – Overnight Sensation (Live)

DISC THREE

A – Love For Sale

B – Take The Blame

DISC FOUR

A – God Save The Queen

B – One More Fucking Time

DISC FIVE

A – Shut Your Mouth

B – See Me Burning

DISC SIX

A – Whorehouse Blues

B – Killers

DISC SEVEN

A – God Was Never On Your Side

B – Trigger

DISC EIGHT

A – R.A.M.O.N.E.S. (2006 version)

B – R.A.M.O.N.E.S. (Live)”

DISC NINE

A/B – Inferno Interview – Bel Age Hotel, California, April 2004

(w/ Mikkey Dee and Lemmy)

ist ab 25. Oktober 2024 erhältlich.

Jetzt vorbestellen: motorhead.lnk.to/prisoners