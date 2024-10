Reise zur “Island of Hope” mit der symphonischen Nixe Talia Hoit

Neue Videosingle gerade erschienen, Album „Oceans“ kommt bald!

Die dramatischen Klanglandschaften von Talia Hoit, die vor Melancholie, musikalischer Schwere und Pathos nur so strotzen, sprechen Herzensangelegenheiten an und verkörpern die genau passende Balance zwischen Symphonic und Metal. Die Sopran-Sirene und symphonische Zauberin Talia hat schon immer Gedichte geschrieben und Musik komponiert, um all die Dinge zu verarbeiten, die sich in ihrem Leben ereignen. “Welche Erfahrungen auch immer, ob gut oder schlecht, ich fand, dass Metaphern und Gedichte die einzige Möglichkeit waren, über einige Angelegenheiten, die wirklich emotional waren, nachzudenken oder zu sprechen”, resümiert sie.

Talias neuestes Musikvideo zu ihrer fesselnden Single “Island of Hope” ist jetzt verfügbar. Sie schrieb dieses Lied nach dem tragischen Verlust eines Freundes, wobei sie versuchte, sich vorzustellen, was sie ihm in den dunklen Momenten, in denen er versank, hätte sagen können. “Aber alle Worte, die mir einfielen, schienen zu einfach und schwach. Also benutzte ich die Metapher des Ertrinkens im Ozean der Verzweiflung, während ich versuche, die Hoffnung der Insel-Oase in der Ferne zu finden und festzuhalten”, erklärt die Künstlerin. Im Musikvideo sehen wir dieses Thema verkörpert in Form eines angedeuteten Hin und Hers zwischen Talia und dem Protagonisten des Clips, welches ein Was-wäre-wenn-Szenario mit einem potenziell lebensrettenden Ausgang darstellt, sozusagen ein Schimmer des hellen Lichts der Hoffnung, das durch die Tiefen emotionaler Dunkelheit dringt. Talia hat für ihre Songs einen düsteren Musikstil gewählt, um die eindringlich emotionalen Themen, die sie anspricht, künstlerisch zu unterstreichen. Aber auch wenn sich dieser Song um Themen wie Dunkelheit, Traurigkeit und existenzielle Krisen dreht, so geht es vor allem auch um Liebe und Hoffnung.

Jetzt „Island of Hope“ hier anhören und das Video schauen:

https://orcd.co/islandofhope

https://youtu.be/mdCFayZSvEI?si=rr5BcUVsc4pZEQ4v

“Island of Hope” ist der jüngste Song aus Talias kommendem Album “Oceans”, das am 21. November 2024 erscheinen wird. Sie hat bereits mit vielen Bands zusammengearbeitet, aber “Oceans” wird Talias erste richtige Albumveröffentlichung als Solokünstlerin. Das mit Spannung erwartete Album enthält zehn atmosphärisch tiefgreifende Tracks, auf denen die aufstrebende Symphonic-Metal-Sängerin meisterhafte Höhen und Tiefen erreicht. Dabei wird sie von den hochkarätigen Studio-Musikern Mat Plekhanov an der Gitarre (DRAGONY), Roland Navratil am Schlagzeug (ATROCITY, LEAVES EYES, EDENBRIDGE) und Max Stoner an der Bass- und Rhythmusgitarre begleitet. Alle Tracks auf dem Album wurden von Talia Hoit geschrieben, von ihr sowie Frank Pitters (VISIONS OF ATLANTIS, DEEP SUN, EDENBRIDGE) produziert und knüpfen thematisch an das nautische Thema an.

Tracklist for „Oceans“:

1. Castaway

2. Unanchored

3. Ocean

4. Beautiful

5. Stolen

6. Abyss

7. VastDeep

8. Island of Hope

9. Infinity

10. Significance

„Oceans“ kann hier vorbestellt werden:

https://orcd.co/oceans3