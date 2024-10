Auf 35 Jahre CMM – mit dieser Einladung, uns bei einer Reise auf der Erinnerungsspur zu begleiten, wo wir exemplarisch einige der spannenden Kollaborationen, Ereignisse, Teammitglieder, Freundschaften sowie die gute Zeit, die wir miteinander hatten, ins Gedächtnis rufen und wertschätzen möchten.

Wir haben viele umwerfende Videos mit liebevollen Geburtstagsgrüßen von Medienpartnern wie Blabbermouth, BraveWords oder Deaf Forever erhalten, aber auch von internationalen Rock- und Metalgrößen wie Iron Maiden (sogar mit einem sehr besonderen Gastauftritt!), Savatage, Overkill oder den Scorpions.



Eine Auswahl daraus werden wir ab jetzt wöchentlich – jeden Montag – vorstellen, neben faszinierendem, bislang unveröffentlichtem Material von hinter den Kulissen hier bei CMM, mit aufregenden Gimmicks und überraschenden Fun Facts aus der Musikbranche, alles im Rahmen unserer spannenden Jubiläumskampagne: CMM – 35 Years in the Name of Rock!

Unterm Strich haben wir versucht, aus 35 Jahren CMM-Geschichte einen verdaulichen Happen zusammenzustellen und zumindest einen kleinen Teil der mehr als 1000 Alben und Events, die wir promotet haben, einzubeziehen. 35 Jahre CMM bedeuten für mich 35 Jahre Zusammenarbeit mit grandiosen Menschen, Künstlern, Mitarbeitern, Managern, Journalisten, Crews, Label-Partnern und vielen mehr. Ich möchte mich bei all diesen wunderbaren Menschen bedanken, die ihren Job mit großer Passion erledigen und ohne die es in unsere Branche nicht gehen würde. DANKE für den Glauben an CMM und die jahrelange Unterstützung unserer Sache! Ich freue mich darauf, mit euch gemeinsam noch einige Jahre rocken zu können und bin wie immer auch gespannt auf neue Herausforderungen.

Den Auftakt macht ein bereits Anfang 2024 in Miami gefilmtes Interview, mit dem ich dich auf einen Abstecher in die Entstehungsgeschichte von CMM einladen möchte, wo ich einerseits ein paar Insidertipps zur Branche zum Besten gebe, aber auch Einblicke in meine persönlichen Highlights aus über 40 Jahren Arbeit im Metal- und Rockbiz teile. Erfahre mehr darüber, wie sich unser Presseteam im Trubel so schlägt, sei es beim Managen der Interviews auf der 70000TONS OF METAL Cruise, beim Beraten von Künstlern im Rahmen der Wacken Metal Battle oder in der täglichen Arbeit mit großen Namen wie Bruce Dickinson, Trans-Siberian Orchestra, Motörhead oder Ronnie James Dio.

Den ersten Teil unserer Jubiläumskampagne

CMM – 35 Years in the Name of Rock! kannst du jetzt hier ansehen:

https://youtu.be/ar80XrXw6-U

And what the hell is SAOL? Erfahre alles über unseren Service for Artist Owned Labels – die helfende Hand für unabhängige Musik, die bereits von Artists wie Seven Spires, Noturnall, Britta Görtz von Cripper und vielen mehr ergriffen wurde, um von ihr zu profitieren.

Auch wenn SAOL heute bekannt und weit verbreitet ist, fielen die Anfänge in schwierige Zeiten des Musikgeschäfts. Branchenexperten bezeichnen den Aufstieg und Fall von Napster in den frühen 2000er Jahren oft als DEN großen Wendepunkt. Während sich die Plattenfirmen bemühten, ihre Rolle neu zu definieren, und viele Promo-Agenturen diesem Beispiel folgten, musste die CMM-Bande mit neuen Ideen aufwarten. Eine neue Welle junger, talentierter Metal-Acts – die zu dieser turbulenten Zeit keinen Weg in den Plattenlabelbereich und somit keinen sicheren Hafen als mittel- bis langfristiges Ziel fanden – rannten sich links und rechts die Köpfe ein. Und unsere mad (wo)men fanden sich mitten in diesem Geschehen wieder. Das Talent war also vorhanden, ebenso wie die Zielgruppe der lauten, chaotischen und enthusiastischen Metalheads – wir mussten uns nur auf das Neue einlassen und gleichzeitig dem Besten, was unsere Traditionen zu bieten hatten, treu bleiben, richtig? Richtig! So wurde 2008 SAOL ins Leben gerufen.

Doch was genau verbirgt sich eigentlich hinter SAOL? Lass uns das Akronym erläutern: Es ist zumindest theoretisch so simpel wie der Name suggeriert – die Künstler*innen besitzen (und behalten!) die Rechte an ihrer Musik, während wir mit klassischen Label-Dienstleistungen die Herstellung, Promotion, Veröffentlichung, das Marketing und den Vertrieb – physisch wie digital – übernehmen.

16 Jahre später hat SAOL über 250 Alben und etliche EPs sowie Singles aus aller Welt hervorgebracht und ihnen sowohl auf digitalen Plattformen als auch in der klassischen Printpresse zu Sichtbarkeit verholfen.

Heute ist unser rebellisches Kind noch immer sehr rappelig und bereit für eine Vielzahl weiterer Einsätze quer durch das Universum der Tonformate. Und es sitzt auch mittlerweile nicht mehr allein im Sandkasten; doch selbst umgeben von jüngeren (teils stark automatisierten) Cousins wie etwa Distrokid und weiteren, steht SAOL heute stärker da als je zuvor – als eine stets weiterentwickelte und, mit hilfe moderner Tools, handgemachte Herzensangelegenheit made in Germany.

Save the date: Am 18. Oktober 2024 erscheint im Metal Hammer ein spannendes Interview mit CMM, das Einblicke in unsere Highlights aus den letzten 35 Jahren (und mehr) im Musikbusiness gibt.