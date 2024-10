1989 – Ein Jahr, das Geschichte schreibt.

Ein ereignisreiches Jahr für Deutschland: Am 9. November fällt die Berliner Mauer. Während sich das Land im Umbruch befindet, genießen zwei Musiker aus Ost-Berlin – Castus Karsten Liehm und Wim Dobbrisch – eine vergnügliche Zeit in London. Beide waren bereits vor dem Mauerfall aus der DDR geflüchtet und bestreiten ihren Aufenthalt durch Straßenmusik.

Dann der Moment: Abends im Fernsehen die Nachricht, die alles verändert – die Mauer ist gefallen. Ohne zu zögern, machen sich Castus und Wim auf den Weg, um Familie und Freunde wiederzusehen. Mit dem Schiff geht es nach Hamburg. Vor der Herbertstraße spielen sie, um ihre Reisekasse aufzustocken, und verdienen so viel, dass sie sich einen alten Opel Kadett leisten können. Damit setzen sie ihre Reise fort – das Ziel: Berlin. Irgendwo auf dieser Fahrt von London nach Berlin fassen sie einen Entschluss, der ihr Leben nachhaltig verändern wird: Sie gründen die Band Corvus Corax. Der Namensgeber? Ihr treuer Begleiter, der Rabe Tippel, der schon im Osten auf sie wartet.

2024 – 35 Jahre Corvus Corax

35 Jahre sind vergangen, seit Castus Karsten Liehm und Wim Dobbrisch die Band Corvus Corax auf ihrer Reise von London nach Berlin gründeten. Heute, 2024, gehören sie zu den international bekanntesten Vertretern der Mittelaltermusik. Ihre beeindruckende Sammlung umfasst hunderte historisch nachgebaute Instrumente, die in ihrem Studio und Lager aufbewahrt werden.

In ihrer jahrzehntelangen Karriere hat die Band unzählige Alben veröffentlicht, darunter auch Werke ihrer Nebenprojekte. Besonders hervorzuheben sind das orchestrale Meisterwerk Cantus Buranus, die urbanen Klänge von BerlinskiBeat, das Fantastical Der Fluch des Drachen und ihr neuestes, genreübergreifendes Album ERA METALLUM, das mittelalterliche Melodien mit Metal-Elementen verbindet. Corvus Corax haben sich auch über die Musikszene hinaus einen Namen gemacht. So haben sie an verschiedenen Computerspielen mitgewirkt und sollten ursprünglich sogar im Pilotfilm von Game of Thrones auftreten – ein Gastauftritt, der jedoch einem Schauspielerwechsel zum Opfer fiel. Auftritte in der ganzen Welt, von Europa bis Lateinamerika, haben die Band immer populärer gemacht.

In der 35-jährigen Bandgeschichte gab es natürlich Musikerwechsel. Geblieben ist Gründungsmitglied Castus Karsten Liehm. Die Perkussionisten Norbert der Drescher und Hatz gehören seit vielen Jahren zum festen Kern. Den Bass teilen sich seit einigen Jahren abwechselnd Micha Frick und Alex Gan. Seit 2019 verstärkt der mexikanische Musiker Aldo Fiore die Band, und 2024 kamen Phil Wandrey und der Kolumbianer Juanes dazu.

Die Zukunft von Corvus Corax bleibt spannend, aber zuerst wird gefeiert! Mit der großen 35-Jahre-Jubiläumstour und dem neuen Album Tausend Jahre Tanzmusik wird dieses besondere Jubiläum gebührend gewürdigt.

EINZIGE ERA METALLUM CLUBSHOW 2024

19.12.2024, Berlin, Lido

35 Jahre Corvus Corax Jubiläumstour

20.12.2024, Berlin, Passionskirche

21.12.2024, Berlin, Passionskirche

27.12.2024, Traunreut, K1

28.12.2024, Gersthofen, Stadthalle

29.12.2024, Ulm, Pauluskirche

30.12.2024, Leipzig, Peterskirche

20.12.2024: Album-Release Tausend Jahre Tanzmusik